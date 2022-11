Trải nghiệm cuộc sống giữa mùa lũ

TPO - Ngày 1/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, sản phẩm du lịch “Trải nghiệm cuộc sống mùa lũ” tại xã Tân Hoá (Minh Hoá - Quảng Bình) do công ty Chua Me Đất khảo sát và thử nghiệm xây dựng sẽ được thử nghiệm từ ngày 1 đến 31/11/2022.

Các hoạt động khảo sát, thử nghiệm bao gồm đón khách bằng thuyền máy tại điểm tập kết theo quy định đến khu vực ngã ba Tân Lý, sau đó đưa khách vào khu điều hành Tú Làn để ngắm cảnh, trải nghiệm mùa lũ tại Tân Hóa và nghỉ ngơi ở khu điều hành Tân Hóa; chèo kayak, thuyền ngắm cảnh quan mùa lụt tại khu vực trước cửa khu điều hành Tú Làn; trải nghiệm cuộc sống của người dân trong mùa lũ…

Tân Hoá là địa phương được thiên nhiên ban tặng cảnh quan tuyệt đẹp, hiện đang được Công ty Chua Me Đất khai thác các tour du lịch trải nghiệm hấp dẫn như khám phá hệ thống hang động Tú Làn, hang Tiên…

Mùa mưa bão, nơi đây thành “rốn lũ” của huyện Minh Hóa. Trước đây, do chưa chủ động ứng phó với thiên tai, người dân gặp nhiều khó khăn và bị thiệt hại lớn. Hiện nay, người đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống lũ lụt, trong đó có mô hình nhà phao. Do đó, cuộc sống trên nước lũ diễn ra an toàn hơn.

Thực tế đó đã gợi mở cho doanh nghiệp du lịch về mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống mùa lụt ở Tân Hóa. Với du khách đến từ các thành phố lớn, trải nghiệm an toàn trong mùa mưa lũ như ở nhà nổi, thả lưới, câu cá, chèo thuyền kayak vượt lũ, vượt suối chinh phục hang động…

Với sản phẩm du lịch mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch ở Tân Hóa, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai…