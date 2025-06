Trà xanh mật ong Lof Manuka: Nước cờ chiến lược của LOF chinh phục niềm tin và vị giác khách hàng

Sau thời gian ra mắt, Trà xanh mật ong Lof Manuka của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF đang tạo nên những làn sóng phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Điều đáng chú ý không chỉ là sự đón nhận về hương vị mà còn là cảm giác an tâm về chất lượng, đặc biệt từ những khách hàng vốn đã quen thuộc với những giá trị vượt trội của mật ong Manuka.

Mật ong Manuka "hạ cánh" thị trường Việt: Câu chuyện từ những người tiên phong trải nghiệm

Với mức giá thường rất cao trên thị trường, mật ong Manuka từ lâu đã được biết đến như một "vàng lỏng" với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, rào cản về chi phí khiến sản phẩm này khó tiếp cận với đa số người tiêu dùng Việt. Đây chính là điểm mà Trà xanh mật ong Lof Manuka được đánh giá là đã tạo ra một cú hích đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, chuyên viên marketing tại TPHCM) là một ví dụ điển hình. Chị chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về mật ong Manuka từ lâu, biết nó tốt cho hệ miễn dịch và tiêu hóa, đặc biệt là với hàm lượng MGO (Methylglyoxal) cao có khả năng kháng khuẩn vượt trội. Thực sự rất muốn dùng nhưng giá thành quá đắt, chỉ dám nghĩ đến việc mua về để làm quà biếu hoặc dùng trong những dịp đặc biệt. Khi LOF ra mắt Trà xanh mật ong Lof Manuka, tôi đã rất bất ngờ và tò mò. Việc kết hợp Manuka với trà xanh là một ý tưởng táo bạo nhưng lại vô cùng hợp lý."

Phản hồi của chị Trang không phải là cá biệt. Nhiều người tiêu dùng khác cũng bày tỏ sự hào hứng khi một sản phẩm chứa mật ong Manuka cao cấp lại có mức giá rất hợp lý. Điều này cho thấy LOF đã thành công trong việc đưa một nguyên liệu quý hiếm, mang giá trị sức khỏe tới gần hơn với đông đảo người tiêu dùng Việt.

Vị ngon độc đáo và cảm giác an tâm từ nguyên liệu chọn lọc

Ngoài việc đưa Manuka đến gần hơn với người tiêu dùng, Trà xanh mật ong Lof Manuka còn ghi điểm bởi sự kết hợp hương vị tinh tế và cảm giác an toàn, minh bạch về thành phần nguyên liệu.

"Ngay từ lần đầu tiên thưởng thức, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt," chị Thủy (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) kể lại. "Vị trà xanh Mộc Châu thanh mát quyện cùng chút ngọt dịu, thơm nhẹ đặc trưng của mật ong Manuka. Không hề có cảm giác gắt cổ hay ngọt lợ như một số loại trà đóng chai khác. Đặc biệt, tôi còn nhận thấy một chút hương trái cây tự nhiên rất nhẹ, giúp cân bằng vị giác và tạo cảm giác sảng khoái hơn."

Yếu tố an tâm về chất lượng cũng là một điểm cộng lớn của Trà xanh mật ong Lof Manuka. Anh Trần Văn Minh (40 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM), một người khá kỹ tính trong lựa chọn đồ uống, cho biết: "Tôi thường ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và ít thành phần nhân tạo. Với Trà xanh mật ong Lof Manuka, việc LOF công bố sử dụng trà xanh Mộc Châu tuyển chọn và mật ong Manuka 100% nguyên chất nhập khẩu từ Úc và New Zealand đã mang lại sự tin tưởng rất lớn. Hơn nữa, thông tin về việc áp dụng công nghệ vô trùng Aseptic trong sản xuất cũng khiến tôi yên tâm hơn về độ an toàn và giữ nguyên dưỡng chất mà không cần chất bảo quản."

Những phản hồi này cho thấy LOF đã thành công trong việc xây dựng một sản phẩm không chỉ "đúng trend" về sức khỏe mà còn tạo được niềm tin vững chắc từ người tiêu dùng nhờ vào sự minh bạch về nguyên liệu và công nghệ sản xuất.

Trà xanh mật ong Lof Manuka: Hơn cả một thức uống, là một phong cách sống "chọn lọc"

Sự đón nhận của khách hàng đối với Trà xanh mật ong Lof Manuka phản ánh một xu hướng tiêu dùng đang thay đổi: người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm không chỉ giải khát mà còn mang lại giá trị cộng thêm cho sức khỏe và lối sống.

Việc LOF định vị sản phẩm là "chọn lọc" và đưa được mật ong Manuka cao cấp vào một dòng đồ uống đóng chai dễ tiếp cận đã mở ra một hướng đi mới trên thị trường. Đây có thể coi là một nỗ lực đáng ghi nhận của LOF trong việc nâng tầm trải nghiệm đồ uống đóng chai tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều người tiêu dùng được tiếp cận những giá trị tinh hoa từ thiên nhiên.

Dựa trên những phản hồi ban đầu này, Trà xanh mật ong Lof Manuka có tiềm năng trở thành một sản phẩm chủ lực, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải khát mà còn là biểu tượng của một lối sống hiện đại, chú trọng đến chất lượng và sức khỏe.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ truyền thống, siêu thị và các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.

Trà xanh mật ong Lof Manuka - Trà ngon mật quý, uống mê hết ý!

Trà xanh mật ong Lof Manuka là sản phẩm trà đóng chai thế hệ mới do Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF sản xuất. Đây là sự hòa quyện hoàn hảo của Mật ong Manuka 100% nguyên chất, thượng hạng từ Úc và New Zealand cùng trà xanh Mộc Châu - Sơn La thanh khiết, tuyển chọn. Bộ sản phẩm Trà xanh mật ong Lof Manuka mới ra mắt gồm 3 hương vị độc đáo, đáp ứng đa dạng sở thích của người tiêu dùng: - Vị Nguyên bản (430ml) giữ trọn hương vị thanh khiết của trà xanh và vị ngọt êm dịu của mật ong Manuka - Hương Chanh (430ml) đem lại cảm giác sảng khoái bùng nổ với hương chanh tươi mát - Hương Đào (430ml) mang đến sự ngọt ngào, dịu dàng của hương đào chín mọng.