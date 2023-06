TPHCM: Xuất hiện chủng virus gây bệnh tay chân miệng nặng

TPO - Chiều 1/6 tại TP. Thủ Đức, TPHCM, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao quyết định về công tác cán bộ.

TPO - Đối tượng giả danh đang công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ, yêu cầu người dân trong 2 giờ mang theo giấy tờ tuỳ thân và sim điện thoại đến Công an Cần Thơ để trực tiếp giải quyết vụ việc.