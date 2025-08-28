TPHCM sốt ruột tìm đường cho xe điện du lịch bị 'khóa bánh'

TPO - Quy định tạm dừng hoạt động xe điện bốn bánh có gắn động cơ trên cả nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe điện phục vụ khách du lịch, đặc biệt tại TPHCM. Sở Xây dựng cho biết sẽ đề xuất cho phép phương tiện này hoạt động trở lại.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội chiều 28/8, ông Nguyễn Quốc Vinh - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TPHCM - đã thông tin về tiến độ tháo gỡ khó khăn cho loại hình vận tải xe điện bốn bánh phục vụ du lịch.

Ông Vinh cho biết, theo quy định (tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP) xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thành phố đã tạm dừng hoạt động kể từ ngày 1/7/2025 do liên quan đến việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Xe điện du lịch đang được xem xét các phương án để cho hoạt động trở lại (ảnh minh họa).

Nghị định cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bố trí hạ tầng và tuyến đường phù hợp trước khi cho phép xe điện bốn bánh hoạt động trở lại, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp định hướng phát triển giao thông xanh, du lịch bền vững. Điều này khiến xe điện bốn bánh không còn phù hợp để lưu thông trong nội đô.

Tuy nhiên, sau khi ngưng hoạt động đến nay, xe điện ngưng lưu thông đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế đặc biệt là việc vận chuyển khách du lịch. Sở Xây dựng cho biết, đã nhận được nhiều kiến nghị đề xuất của các đơn vị để loại hình vận tải này được vận hành trở lại.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cho biết, việc tạm dừng xe điện bốn bánh đã khiến hàng trăm phương tiện phải “đắp chiếu”. Đây là loại hình vận tải từng được khách du lịch ưa chuộng vì tiện lợi, thân thiện môi trường và phù hợp để tham quan khu trung tâm hoặc tuyến ven biển.

Trước tình hình trên, ngày 27/8/2025, Sở Xây dựng đã tổ chức họp với Công an TPHCM, Sở Du lịch, Đặc khu Côn Đảo và các phường có hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ, các đơn vị thuộc Sở và các doanh nghiệp vận tải liên quan để tìm giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc.

Mục tiêu của cơ quan chức năng là tìm phương án tháo gỡ khó khăn, sớm đưa phương tiện xe điện bốn bánh hoạt động trở lại vừa đáp ứng theo quy định và điều kiện giao thông thực tế, vừa có thể đáp ứng nhu cầu của du khách sử dụng dịch vụ tham quan thành phố góp phần trong việc hỗ trợ phát triển du lịch, giao thông xanh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sau khi họp bàn về các vấn đề liên quan, Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cùng các phòng chuyên môn phối hợp khảo sát thực tế. Trọng tâm là tìm ra những tuyến đường đủ điều kiện tổ chức giao thông theo quy định, có thể cho phép xe điện hoạt động trở lại trong phạm vi nhất định. Các tuyến đường được xem xét phải vừa kết nối cơ sở lưu trú, điểm tham quan, vừa bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Vinh cho biết, phương án cụ thể phải được hoàn tất trong tháng 9/2025 để Sở Xây dựng báo cáo UBND TP.HCM. Về lâu dài, thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 165 theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương. Khi đó, thành phố có thể chủ động quyết định phạm vi, tuyến đường và điều kiện tổ chức hoạt động xe điện bốn bánh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quy định chung.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa phát huy vai trò của xe điện bốn bánh trong phát triển du lịch, giao thông xanh, nhưng vẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông” - ông Vinh nhấn mạnh.