TPHCM mưa dông kèm sấm sét

Thời tiết trong ngày hôm nay ở TP HCM chủ yếu là mưa rào, về chiều tối sẽ có mưa kèm theo sấm sét nhiều hơn.

Hôm nay 22-10, thời tiết TP HCM chủ yếu nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, trong ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm sấm sét nhiều vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trên khu vực từ 24 độ C, cao nhất từ 31 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 86%.

Còn tại các tỉnh, thành Nam Bộ, thời tiết trong ngày nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo đó, thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo đến hết tháng 10 sẽ có mưa mỗi ngày.

Trong khi đó, thời tiết biển cũng ảnh hưởng đến Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Lưu ý an toàn khi có sấm sét

Nhiệt độ và độ ẩm không khí ở TP HCM cao, dòng thăng mạnh, năng lượng cản đối lưu rất thấp thuận lợi để đối lưu phát triển mạnh. Mây đối lưu phát triển rất mạnh sẽ gây mưa dông mạnh, kèm sấm sét trên khu vực.

Người dân cần lưu ý không đậu xe, trú mưa dưới gốc cây. Cần đề phòng trong những cơn mưa dông làm cây gãy, đổ, đè lên.

Ngoài ra, khi sấm sét, dù mưa hay không mưa, người dân cũng nên tránh xa các vật kim loại, dẫn điện tốt (đề phòng sét đánh). Hạn chế sử dụng điện thoại di động và khi ở nhà thì rút các thiết bị điện phòng tránh sét đánh trực tiếp, sét đánh lan truyền.