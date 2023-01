TPHCM kiến nghị nuôi cấy SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm

TP - Ngày 31/1, làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2023, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, kiến nghị Bộ cho phép TPHCM nuôi cấy SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học OXFORD tại Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới TPHCM hiện nay có 1 phòng an toàn sinh học cấp 3, đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế. Mỗi năm, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đều kiểm tra và xác nhận tính an toàn trong vận hành của phòng này. Hiện nay, phòng an toàn sinh học cấp 3 đang nuôi cấy vi trùng lao đa kháng, vi rút cúm...

“Hiện nay vi rút SARS-CoV-2 đã lưu hành trong cộng đồng, việc nuôi cấy vi rút này trong phòng thí nghiệm là cần thiết giúp đánh giá miễn dịch cộng đồng được tốt hơn. Vừa qua, nghiên cứu đánh giá miễn dịch cộng đồng tại TPHCM chủ yếu dựa vào nồng độ kháng thể và sử dụng một số kỹ thuật thay thế phản ứng trung hòa. Trong khi đó, phản ứng trung hòa là phản ứng chính xác nhất để đánh giá kháng thể bảo vệ. Để đảm bảo phản ứng trung hòa phải có vi rút sống trộn với huyết thanh. Nếu như kháng thể trong huyết thanh đủ bảo vệ thì sẽ ức chế vi rút”, ông Châu khẳng định.

Trực tiếp thị sát hoạt động phòng chống dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Y tế Quận 3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Viện phó Viện Pasteur - trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, giúp người dân có kỳ nghỉ Tết an toàn.

Chủ động ngăn chặn các biến thể mới

Mặc dù kỳ trong nghỉ Tết, TPHCM chỉ ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 nhập viện nhưng TS Thượng đánh giá, dịch COVID-19 với những biến thể mới đang đe dọa xâm nhập vào TPHCM ở mức rất cao. Thành phố cần chủ động phát hiện, ngăn chặn những biến thể mới và chủ động đánh giá miễn dịch cộng đồng.

Theo TS Thượng, các biến thể mới của COVID-19 liên tục xuất hiện, cần theo dõi sát để kịp thời đối phó với những biến thể đáng quan ngại có thể gây kháng vắc xin, kháng thuốc điều trị, tránh miễn dịch. “Sau Tết, sự giao thương, đi lại tăng rất cao sẽ gia tăng nguy cơ biến thể mới xâm nhập, lây lan và tấn công cộng đồng, đặc biệt là nhóm người chưa tiêm vắc xin, người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Ngành y tế kêu gọi người dân khi đến các điểm tập trung đông người cần phải mang khẩu trang để hạn chế nguy cơ lây nhiễm”. TS Thượng nói.

Sở Y tế TPHCM cho biết, bên cạnh việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho cộng đồng, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học OXFORD tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cùng Viện Pasteur TPHCM sẽ đẩy mạnh giải mã trình tự gien nhằm kịp thời phát hiện biến thể mới, từ đó có giải pháp ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19.