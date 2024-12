TPHCM: Đề xuất học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

TPO - Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TPHCM dự kiến bắt đầu từ ngày 23/1/2025 (tức ngày 24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 tháng Giêng), tổng cộng 11 ngày, nhiều hơn 2 ngày so với trước đó.

Ngày 6/12, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã có tờ trình UBND TPHCM tăng ngày nghỉ Tết Ất Tỵ cho học sinh thêm 2 ngày. Cụ thể, thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 23/1/2025 (tức ngày 24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 tháng Giêng), tổng cộng 11 ngày.

Nếu đề xuất này được UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh các cấp ở TP.HCM được nghỉ Tết thêm 2 ngày so với quyết định trong khung thời gian năm học 2024 - 2025.

Trước đó, ngành GD&ĐT TPHCM đã công bố lịch nghỉ Tết theo quy định trong khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 do UBND TPHCM ban hành hồi đầu năm học. Theo kế hoạch này, học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học đến THCS, THPT của TPHCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 25/1/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Tổng cộng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2015 là 9 ngày, ít hơn nhiều so với những năm học trước (trung bình học sinh được nghỉ Tết từ 14 - 16 ngày).

Việc nghỉ Tết Nguyên đán ít ngày khiến nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên ở các tỉnh gặp khó khăn khi về thăm quê. Do đó, khi nghe tin Sở GD&ĐT đề xuất tăng số ngày nghỉ Tết cho học sinh, nhiều người tỏ ra vui mừng và mong UBND TP chấp thuận đề xuất.