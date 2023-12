TPHCM công bố nguyên nhân trẻ tử vong do bánh su kem tại lễ trung thu

TPO - Kết luận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM xác định, bánh su kem là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Trong mẫu bánh do ban quản lý chung cư, người dân và công an TP. Thủ Đức cung cấp cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM ghi nhận vi sinh vật gây bệnh.