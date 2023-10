TPHCM chỉ đạo khẩn về ứng phó với đợt mưa lớn kết hợp triều cường

TPO - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường kết hợp mưa lớn giữa tháng 10 năm 2023.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch. Bên cạnh đó, từ ngày 14/10 đến ngày 18/10, dự báo khu vực TPHCM có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi có mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường kết hợp mưa lớn giữa tháng 10 năm 2023, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị và chính quyền các địa phương triển khai Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường trên địa bàn.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao thông báo thường xuyên về diễn biến của đợt triều cường cho Nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Các địa phương được giao chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND quận 12, huyện Hóc Môn và Củ Chi được giao chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị kịp thời khắc phục sớm nhất nếu xảy ra sự cố thuộc các gói thầu của Dự án Bờ hữu ven sông Sài Gòn trên phạm vi địa bàn quản lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố và Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố phối hợp với UBND các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm.

Đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố (lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

Các chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án của đơn vị.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường kết hợp mưa lớn gây ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều trên sông Sài Gòn và mưa lớn tại TPHCM phối hợp với Văn phòng thường trực Ban để kịp thời đề xuất Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố trong việc vận hành hồ Dầu Tiếng nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ…