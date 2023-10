TPHCM và Nam bộ đón đợt mưa rất lớn

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 14 đến ngày 18/10, khu vực Nam bộ sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 200 mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/10), khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 -34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Những ngày qua, khu vực TPHCM và Nam bộ liên tục có mưa lớn trên diện rộng, gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Trong bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày khu vực TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa cho khu vực trong những ngày qua là do rãnh áp thấp trên khu vực nam Biển Đông nâng dần trục lên phía Bắc vắt qua Nam bộ, cùng với đó là một vùng hội tụ gió trên khu vực Biển Đông có xu hướng di chuyển về phía đất liền Nam bộ.

Trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục ngang qua khu vực Nam bộ hoạt động mạnh nối với vùng hội tụ gió tồn tại trên khu vực từ khoảng ngày 15-17/10.

“Từ ngày 14-18/10, khu vực Nam Bộ khả năng có một đợt mưa lớn diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 14-18/10 từ 150 - 200 mm, có nơi trên 200 mm/đợt”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra dự báo.

Ngoài ra, cũng theo dự báo, từ ngày 19/10, mưa sẽ giảm dần ở TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ.

Nhận định về tác động của đợt mưa lớn này, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết trong mưa dông sẽ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đó, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước ở đô thị.