TPHCM 24/7: Máy bay đâm gãy cột đèn; Sức khỏe của nam thanh niên nghi bị đầu độc bằng xyanua

TPO - Máy bay móp cánh sau khi đâm gãy cột đèn ở Tân Sơn Nhất; Lời khai của cặp vợ chồng giam lỏng, hành hạ cô gái; Hai anh em ruột cùng bị bắt khi đang ngồi 'ghế nóng' Chủ tịch HĐQT một công ty địa ốc,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Máy bay bị móp cánh sau khi va vào cột đèn chiếu sáng ở Tân Sơn Nhất

Máy bay Eva Air (Đài Loan) khi đang di chuyển ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đã lăn nhầm vào bến đậu, đâm trúng cột đèn chiếu sáng làm móp một phần cánh máy bay.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay Boeing 777 mang số hiệu BR396 (SGN-TPE) có kế hoạch từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang di chuyển ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đã lăn nhầm vào bến đậu, đâm trúng cột đèn chiếu sáng. Sự cố khiến một phần cánh máy bay bị móp, cột đèn cao áp đổ sập xuống.

Lời khai của cặp vợ chồng giam lỏng, hành hạ cô gái

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết vẫn đang tạm giam Nguyễn Thanh Đức (41 tuổi), Nguyễn Thị Thu Vân (vợ của Đức, 35 tuổi, cùng quê Khánh Hòa) để điều tra về tội “Hành hạ người khác”.

Đây là 2 nghi phạm có hành vi đánh đập, hành hạ chị P.T.T.H. (22 tuổi, quê Phú Yên) trong nhiều ngày tại căn phòng trọ ở TP Thủ Đức.

Trong thời gian ở chung, vợ chồng Đức và chị H. xảy ra mâu thuẫn, có ghen tuông. Đỉnh điểm, ngày 13/6, bà Vân dùng cây gỗ đập vào mắt cá chân, lấy kẹp inox gắp vào các vùng kín, nhạy cảm của chị H. gây thương tích nặng. Đến trưa 17/6, chị H. lợi dụng lúc vợ chồng Đức đi vắng đã bỏ trốn về quê Phú Yên.

Hai anh em ruột cùng bị bắt khi đang ngồi 'ghế nóng' Chủ tịch HĐQT một công ty địa ốc

Ngày 3/7, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung ông Đinh Trường Chinh (em trai của ông Minh, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC) về cùng tội danh trên. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra các sai phạm xảy ra tại Công ty HDTC.

Dựng lều trên vỉa hè, dùng trẻ em làm bình phong để mua bán, sử dụng ma túy

Ngày 2/7, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết vừa bắt giữ Trần Thị Có (33 tuổi), Lê Thị Yến Nhi (30 tuổi) và Lưu Công Trường (32 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người này do Có cầm đầu, sống lang thang và dựng lều trước nhà dân không có người ở để làm nơi cư trú lưu động. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng giả dạng người nhặt ve chai và chở theo con nhỏ khi đi giao dịch ma túy.

Quá trình công an vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt khiến 5 cán bộ, trinh sát công an bị thương tích, trầy xước da nên phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm HIV.

Nam thanh niên nghi bị người thân đầu độc bằng xyanua đã qua cơn nguy kịch

Thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), bệnh nhân N.H.B.T. (18 tuổi, Đồng Nai) - người bị ngộ độc xyanua đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đã ngưng thở máy, tỉnh táo, nhận biết được người nhà nhưng sức cơ rất yếu, chưa tự sinh hoạt được. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi do hình ảnh học cho thấy có tổn thương rải rác vùng vỏ não.

Đề xuất xây dựng tuyến tàu điện tự lái chạy trên kênh rạch TPHCM dài gần 30km

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP có ý kiến liên quan về đề xuất xây dựng tuyến tàu điện trên cao lái tự động. Lộ trình sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm thành phố - công viên Văn hóa Đầm Sen. Dự án trên có tổng chiều dài 29,9 km và tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Chuẩn bị dời thêm 11 tuyến xe khách về Bến xe Miền Đông mới

Từ ngày 1/8 sắp tới đây, 11 tuyến xe khách cố định có lộ trình từ TPHCM đi tỉnh Bình Dương sẽ được dời từ Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) sang Bến xe Miền Đông mới ở TP Thủ Đức.

Công an lắp camera thu thập chứng cứ "đinh tặc" ở TPHCM

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Đoàn Thanh niên sử dụng xe hút đinh, thu được gần 30 vật nhọn trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến cầu vượt An Sương.

Qua rà soát, đoạn đường trên có 3 điểm vá, sửa xe ở phía trước đoạn đường bị rải đinh (theo hướng di chuyển của tuyến đường). Hiện tại, UBND quận 12 đã chỉ đạo công an quận phân công cán bộ làm việc với 3 điểm sửa xe trên và yêu cầu ký cam kết không rải đinh, vật nhọn ra đường.

Gần 2 tháng thí điểm, quận 1 dự kiến thu phí vỉa hè hơn 1 tỉ đồng

Theo UBND quận 1, tính từ 9h ngày 9/5 đến 17h ngày 28/6, trên địa bàn quận có 290 hộ đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố, số phí dự kiến thu là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó đã có 136 hộ thực hiện đóng phí thực tế hơn 538 triệu đồng.

Qua kết quả trên, UBND quận 1 nhận định người dân rất ủng hộ việc đóng phí, mức phí theo quy định nên số lượng đăng ký ngày càng tăng. Họ đồng thuận việc đăng ký sử dụng tạm một phần hè phố do nhu cầu sử dụng dịch vụ tại hè phố của khách du lịch trong và ngoài nước rất cao và thiết thực.