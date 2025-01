TPHCM 24/7: Lý do bắt cựu trưởng phòng Cảnh sát Hình sự

TPO - Lý do bắt cựu trưởng phòng Cảnh sát Hình sự; Gần 200 phạm nhân được tha tù trước hạn; Lời khai của tài xế xe ôm tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông; Khách đông kín sân bay Tân Sơn Nhất, đứng nằm ngồi vật vã, xếp hàng dài vô tận,... là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Cựu trưởng Phòng cảnh sát Hình sự TPHCM bị bắt

Ông Nguyễn Đăng Nam (cựu trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02; nguyên trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - PV05) bị Công an TPHCM bắt tạm giam

Ông Nam khi còn làm Trưởng PC02. Ảnh: Hoàng Thuận.

Hồi tháng 10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với ông Nam. Thời điểm này, ông Nam mang hàm Đại tá và làm Trưởng PV05. Cụ thể, ông Nam bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Giảm án, tha tù trước thời hạn cho gần 200 phạm nhân ở TPHCM

11 người được tha tù trước thời hạn và 186 phạm nhân khác được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TPHCM cho biết đây là đợt giảm án, tha tù trước thời hạn lần thứ 3 trong năm. Trong số 186 phạm nhân được giảm án có 58 người sau khi được giảm án sẽ hoàn thành thời hạn chấp hành hình phạt, nên cũng được trở về với gia đình trong dịp đầu năm mới.

Hoạt động thường niên này nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội chấp hành tốt trong quá trình thi hành án.

Chủ tịch TPHCM: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. (XEM CHI TIẾT)

Lời khai của tài xế xe ôm tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở TPHCM

Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức).

Ông T. là người tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, TP Thủ Đức) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. khai làm nghề tài xế xe ôm và thường đậu xe tại giao lộ trên để chờ, đón khách. Hằng ngày, ông T. thấy lực lượng thanh niên xung phong và lực lượng CSGT bấm đèn tại tủ điều khiển ở giao lộ trên để điều tiết giao thông nên biết cách sử dụng.

Ngày 8/1, lực lượng CSGT túc trực ở giao lộ trên di chuyển vào đường Nguyễn Văn Bá để phân luồng vì tuyến đường này đang xảy ra ùn ứ. Sau đó, ông T. thấy đường Võ Nguyên Giáp cũng có dấu hiệu kẹt xe nên đến tủ điều khiển bấm đèn tín hiệu giao thông. Ông T. bấm khoảng 2-3 lượt đèn giao thông thì lực lượng CSGT quay trở lại và tiếp tục điều khiển đèn tín hiệu. (XEM CHI TIẾT)

Khách đông kín sân bay Tân Sơn Nhất

Trong những ngày cận Tết, hàng nghìn người chen chúc, nhích từng chút để chờ làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bên trong nhà ga khan ghế ngồi, khách nằm vật vạ dưới đất để chờ hãng thông báo giờ bay mới sau nhiều giờ chậm chuyến (delay).

Trong ngày 26 tháng Chạp, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 927 chuyến bay với hơn 145.000 hành khách thông qua cảng. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều khu vực ở TPHCM nguy cơ ngập trong những ngày Tết

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa có thông tin dự báo tình hình thủy văn khu vực TPHCM từ ngày 29/1 đến 2/2/2025 (mùng 1 đến mùng 5 Tết Ất Tỵ).

Theo đó, hiện nay mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang xuống chậm, ở mức thấp dưới báo động 1 và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Dự báo trong những ngày Tết Ất Tỵ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai ở mức cao, kết hợp với gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có lúc cấp 8.

Do đó, đỉnh triều cao nhất ngày đợt Tết Nguyên Đán có khả năng đạt vào ngày 30/1- 1/2/2025 (tức mùng 2-4 tháng Giêng năm Ất Tỵ), ở mức xấp xỉ báo động 2. Mực nước cao có thể gây ngập những vùng trũng thấp, ven sông và một vài tuyến đường trên địa bàn TPHCM như: đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu (huyện Nhà Bè) và quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh),… (XEM CHI TIẾT)

Quầy ngân hàng kín khách giao dịch ngày cuối năm

Các quầy giao dịch tại TPHCM đông khách trong ngày cuối ngân hàng làm việc trước Tết Nguyên đán. Bất ngờ khi các cây ATM không chứng kiến cảnh chen chúc như mọi năm.

Việc nhiều người dân tranh thủ tìm đến giao dịch trước kỳ nghỉ Tết kéo dài khiến các điểm giao dịch ngân hàng luôn trong tình trạng kín khách, đặc biệt vào cuối giờ chiều. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều tuyến đường tại TPHCM được đổi tên

UBND TPHCM vừa tổ chức Lễ công bố nghị quyết về đặt tên các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các đường trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 22, Quốc lộ 50 trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, đặt tên đường Đỗ Mười trên Quốc lộ 1, đoạn từ nút giao thông Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao thông An Sương; đặt tên đường Lê Đức Anh trên Quốc lộ 1, từ nút giao thông An Sương đến vòng xoay An Lạc; đặt tên đường Lê Khả Phiêu trên Quốc lộ 1, từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An; đặt tên đường Phan Văn Khải trên Quốc lộ 22, từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Đặt tên đường Lê Quang Đạo trên Quốc lộ 22, từ Quốc lộ 1 đến cầu An Hạ; đặt tên đường Văn Tiến Dũng trên Quốc lộ 50, từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An; đặt tên đường Hoàng Cầm trên Quốc lộ 1K, từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)