Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới gặp tại TIME100 Gala: Jennie khác biệt

Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do tạp chí TIME vinh danh đã gọi tên Jennie là đại diện K-Pop và nghệ sĩ châu Á duy nhất. Ngày 24/4 (theo giờ Việt Nam), cô đã có mặt tại Trung tâm Lincoln (New York) để tham dự tiệc vinh danh TIME100 lần thứ 20.

Jennie xuất hiện trong chiếc đầm cúp ngực lạ mắt đến từ bộ sưu tập Thu - Đông 2026 của nhà mốt Schiaparelli. Mái tóc búi gọn gàng kiểu cổ điển cùng tông trang điểm nude tôn lên hoàn hảo đường nét gương mặt "bén lẹm" của Jennie.

Dân mạng đánh giá cao mỗi lần dự sự kiện, cô đều chăm chỉ thử nghiệm phong cách mới. Tuy nhiên, ở lần ra mắt tại TIME100 Gala, ngay cả fan cũng không hẳn hài lòng về lần "ăn diện" này của nữ idol.

Chiếc đầm khoe lợi thế bờ vai móc áo và vòng eo thon thả của Jennie, nhưng lại "dìm" chiều cao của cô do phần chân váy có vẻ hơi dài, khiến các bức ảnh chụp toàn thân trông chỉ còn "một mẩu".

Jennie được khen "ăn hình" hơn trong video hơn là ảnh chụp.

Tại thảm đỏ, Jennie còn gây sốt với khung hình chung với Dakota Johnson và Hailey Bieber. Khi nhập tiệc, cô được bắt gặp ngồi cạnh Keke Palmer - nữ diễn viên/ ca sĩ cũng được vinh danh ở lĩnh vực trong top các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất thế giới của TIME100.

Trả lời phỏng vấn nhanh tại sự kiện, Jennie tiết lộ cô đang chuẩn bị phát hành bài hát solo mới. Nói về Dracula - ca khúc kết hợp với ban nhạc Tame Impala, cô bật mí bản thân và thành viên Kevin có một người bạn chung. Bỗng một ngày, cô bất ngờ nhận được tin nhắn rằng "mình muốn nghe bạn hát bài này". Vậy là cô đến phòng thu, trao đổi qua Zoom và rồi một bản hit ra đời.