Jisoo được Knet khen tinh tế ở Cannes 2026: Nhan sắc "Miss Korea" mặc đầm Miss Sohee

Vàng

HHTO - Dù không liên quan nhưng bê bối của anh ruột lại biến thời điểm này trở thành giai đoạn nhạy cảm với sự nghiệp của Jisoo. Lần đầu tiên đến liên hoan phim (LHP) Cannes, Jisoo tinh tế khiến dân mạng không thể tìm được điểm chê trách.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là nhan sắc của Jisoo qua ống kính của "hung thần" Getty Images. Như thường lệ, Jisoo lại gây sốt với làn da căng bóng và đường nét thanh tú không góc chết.

hgn7k55buae-sq.jpg
Chẳng cần chỉnh sửa, Jisoo vẫn "phát sáng" qua ống kính chân thực của Getty Images.
hgm7mc4wuaatghe.jpg
Trang sức cô đeo là dòng Grain de Café của Cartier. Sự kết hợp với chiếc đầm hồng của Miss Sohee đã biến chị cả BLACKPINK thành một nàng công chúa đúng nghĩa.

Thay vì chọn những nhà mốt xa xỉ của phương Tây hay Dior - thương hiệu cô làm đại sứ, Jisoo diện chiếc đầm haute couture trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026 từ Miss Sohee - một thương hiệu được thành lập bởi nhà thiết kế Hàn Quốc. Miss Sohee được đánh giá cao bởi các thiết kế lấy cảm hứng từ di sản, văn hóa Hàn Quốc và thiên nhiên.

Chiếc váy màu hồng nude bồng bềnh này lấy cảm hứng từ những nét vẽ tay trên tranh phong cảnh sơn thủy truyền thống Hàn. Cô để tóc dài buộc nửa uốn sóng lơi, xuất hiện như một nàng công chúa. Từ biệt danh "Hoa hậu trong giới idol", Knet cảm thán trước lựa chọn tinh tế của Jisoo: "Miss Korea chọn Miss Sohee, đúng là lựa chọn đỉnh chóp".

Thần thái rạng rỡ, tươi tắn của "nàng thơ váy hồng" thu hút mọi ảnh nhìn. (Nguồn: ForeverKimJisoo)

Tại Cannes 2026, Jisoo trở thànhnghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải Madame Figaro Rising Star. Giải thưởng này được trao hằng năm cho ngôi sao có triển vọng trở thành nhân tố quan trọng trong ngành.

679436770-949853041347228-1022855537796140893-n.jpg

Nói về lựa chọn này, ông Albin Lewi - Giám đốc nghệ thuật của Canneseries khẳng định: "Hành trình nghệ thuật, khả năng chinh phục những lĩnh vực sáng tạo mới cùng sức hút toàn cầu" chính là lý do khiến Jisoo trở thành gương mặt lý tưởng.

hgnswjqbyaasglh.jpg

Những nhận xét này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào thành công của bộ phim Boyfriend On Demand. Tác phẩm lập dẫn đầu trên bảng thịnh hành của Netflix tại nhiều quốc gia ngay tuần đầu phát hành, cũng như trụ hạng trong Top 5 Netflix toàn cầu (chương trình không nói tiếng Anh).

"Nàng thơ váy hồng" Jisoo tự hào nâng chiếc cúp Rising Star tại Cannes 2026.

Đứng trên sân khấu quốc tế, Jisoo đã chọn phát biểu bằng tiếng Hàn đầy xúc động: "Trên hành trình nghệ thuật của mình, tôi luôn khao khát khám phá và thể hiện những khía cạnh khác nhau của bản thân qua từng dự án. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và thật may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ từ nhiều người. Chính những điều đó đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và động lực để tiếp tục bước về phía trước".

Khoảnh khắc cô gửi lời tri ân sâu sắc đến các thành viên BLACKPINK và ê-kíp đã khiến các BLINK ấm lòng: "Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các fan của tôi, những người luôn dành cho tôi tình yêu và sự ủng hộ bển bỉ. Đặc biệt là các thành viên BLACKPINK và ê-kíp đã luôn đồng hành cùng tôi".

cover-1480.jpg
