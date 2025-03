Tổng thống Mỹ Trump: ‘Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine’

TPO - Bài phát biểu tập trung vào chương trình nghị sự trong nước của chính quyền mới, một quan chức nói với CNN. Tổng thống Trump cũng sẽ giải thích về những gì chính quyền của ông đã làm kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, và vạch ra các đề xuất chính sách cốt lõi của mình trong nhiệm kỳ bốn năm tới.

Tổng thống Trump bước vào phòng Hạ viện trong tiếng hô vang "USA". Mở đầu bài phát biểu, ông tuyên bố: "Xin chào những người dân Mỹ. Nước Mỹ đã trở lại".

“Sáu tuần trước, tôi đã đứng dưới mái vòm của Điện Capitol này và tuyên bố mở ra ‘thời đại hoàng kim của nước Mỹ’. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã hành động nhanh chóng và không ngừng nghỉ để mở ra kỷ nguyên vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử đất nước”, ông nói.

"Trong 43 ngày đầu tiên, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hơn so với những gì hầu hết các chính quyền khác đạt được trong 4 hoặc 8 năm. Và chúng ta mới chỉ bắt đầu".

Đối với Tổng thống Trump, đây là sự trở lại đáng chú ý tại phòng Hạ viện - nơi ông phát biểu lần cuối cách đây 5 năm. Bài phát biểu năm 2017 của ông Trump kéo dài khoảng một giờ.

Dù có nội dung giống Thông điệp Liên bang, nhưng bài phát biểu hôm nay của ông Trump không được gọi bằng tên này vì hiện ông mới đang trong năm đầu tiên tại nhiệm.

Dự kiến, Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin sẽ đại diện đảng Dân chủ đưa ra phản hồi sau bài phát biểu của ông Trump.

Chiến thắng của đảng Cộng hòa

"Đây là bài phát biểu thứ năm của tôi trước quốc hội. Một lần nữa, tôi thấy những thành viên đảng Dân chủ ngồi đây và nhận ra rằng không gì có thể khiến họ đứng dậy, mỉm cười hay vỗ tay", ông Trump nói.

"Tôi có thể tìm ra cách chữa trị căn bệnh kinh khủng nhất. Nhưng những người đang ngồi ngay đây vẫn sẽ không vỗ tay, không đứng dậy, và chắc chắn sẽ không cổ vũ cho những thành tựu to lớn này. Họ sẽ không làm điều đó bất kể thế nào. Thật đáng buồn. Và mọi chuyện không nên như thế này. Các thành viên đảng Dân chủ, chỉ trong đêm nay, tại sao không cùng chúng tôi ăn mừng những chiến thắng đáng kinh ngạc cho nước Mỹ".

Đề cập đến kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11, Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng đã trao cho ông "một nhiệm vụ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ".

Các thành viên đảng Cộng hòa đứng dậy vỗ tay, trong khi một số nghị sĩ khác la ó phản đối.

Ông Trump nhắc lại, rằng bản đồ kết quả bầu cử "gần như hoàn toàn là màu đỏ của đảng Cộng hòa".

Những thay đổi táo bạo

Tổng thống Trump đã ca ngợi quyết định rút Mỹ khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Khí hậu Paris và các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới, gọi đây là "thời điểm cho những giấc mơ lớn và hành động táo bạo".

"Mỗi ngày, chính quyền của tôi đang đấu tranh cho sự thay đổi mà nước Mỹ cần, để mang lại một tương lai mà nước Mỹ xứng đáng được hưởng", ông phát biểu.

Tổng thống cũng cam kết sẽ chấm dứt kiểm duyệt của chính phủ và khôi phục quyền tự do ngôn luận tại Mỹ.

Ông Trump đề cập đến Payton McNabb - một cựu vận động viên trẻ - để ca ngợi một sắc lệnh hành pháp mà ông ký gần đây, với nội dung cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ.

Theo Nhà Trắng, Payton McNabb là "một cựu vận động viên mà giấc mơ thi đấu thể thao đã tan vỡ sau trận bóng chuyền vào tháng 9/2022, khi một người đàn ông chuyển giới thành nữ chơi trong đội nữ đối phương đập bóng chuyền vào mặt Payton, khiến cô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng".

McNabb xuất hiện tại khán phòng với tư cách là một trong những vị khách của Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

"Điều đó hạ thấp phụ nữ và rất tệ cho đất nước chúng ta", ông Trump nói về các vận động viên chuyển giới. "Chúng ta sẽ không chịu đựng điều đó nữa".

Ca ngợi tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Trump dành lời khen ngợi cho tỷ phú Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới thành lập. Ông Musk đứng dậy trong sự reo hò của đám đông.

"Cảm ơn Elon. Ông ấy đang làm việc rất chăm chỉ. Tôi tin rằng mọi người ở đây, ngay cả đảng Dân chủ, cũng đánh giá cao điều đó. Nhưng họ chỉ không muốn thừa nhận điều đó", ông Trump nói. "Để chống lại lạm phát, chúng ta sẽ không chỉ giảm chi phí năng lượng mà còn phải chấm dứt tình trạng lãng phí tiền thuế của người dân".

Tổng thống liệt kê các chương trình của chính phủ mà ông cho là lãng phí và đã bị tỷ phú Elon Musk cùng DOGE cắt giảm. Trong đó bao gồm chương trình trị giá 8 triệu đô la để thúc đầy quyền của cộng đồng LGBTQ+ ở Lesotho - một quốc gia Nam Phi.

Đề cập đến chiến dịch cắt giảm nhân sự, ông Trump tuyên bố "hàng trăm nghìn nhân viên liên bang đã không đến làm việc" sau khi chính quyền mới ra lệnh chấm dứt các quy tắc thời COVID-19, cho phép các nhân viên được làm việc linh hoạt hơn.

"Chúng tôi sẽ cải thiện bộ máy quan liêu này và khôi phục nền dân chủ thực sự cho nước Mỹ. Bất kỳ viên chức nào chống lại sự thay đổi này đều sẽ bị sa thải ngay lập tức", ông Trump nói.

Chỉ trích chính sách của người tiền nhiệm

Tổng thống Trump cho biết ông đã bãi bỏ "lệnh bắt buộc về xe điện do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành". Nhưng theo CNN, trên thực tế chưa có quy định liên bang nào cấm người Mỹ mua xe hơi chạy bằng xăng.

"Chúng tôi đã chấm dứt lệnh bắt buộc về xe điện của chính quyền trước, cứu những người lao động và công ty ô tô của chúng ta khỏi sự hủy diệt kinh tế", ông Trump nói.

Tổng thống chỉ trích Đạo luật CHIPS và Khoa học, một đạo luật trị giá 280 tỷ đô la được thông qua bởi chính quyền cựu Tổng thống Biden để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước.

"Đạo luật CHIPS của các ông là một điều khủng khiếp. Chúng tôi trao hàng trăm tỷ đô la cho các nhà sản xuất chất bán dẫn và điều đó chẳng có ý nghĩa gì".

Ca ngợi hàng rào thuế quan

Tổng thống Trump ca ngợi mức thuế 25% mà ông áp dụng đối với nhôm, đồng, gỗ xẻ và thép nhập khẩu.

“Nếu chúng ta không có thép và nhiều thứ khác, chúng ta sẽ không có quân đội”, ông phát biểu, đề cập đến Jeff Denard, “một công nhân ngành thép của Mỹ, một người tuyệt vời đến từ Decatur (Alabama)”.

Ông Denard “đã làm việc tại một nhà máy thép suốt 27 năm". Công việc này cũng giúp ông trở thành đội trưởng đội cứu hỏa tình nguyện địa phương, nuôi dạy bảy đứa con với người vợ xinh đẹp Nicole và nuôi dưỡng hơn 40 đứa trẻ mồ côi.

Ông Denard nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

“Những câu chuyện như của Jeff nhắc nhở chúng ta rằng thuế quan không chỉ nhằm bảo vệ việc làm của người Mỹ. Họ đang bảo vệ linh hồn của đất nước chúng ta. Thuế quan là để làm cho nước Mỹ giàu có trở lại và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump nói.

"Các quốc gia khác đã áp thuế quan đối với chúng ta trong nhiều thập kỷ. Và giờ đến lượt chúng ta bắt đầu áp thuế đối với họ", tổng thống cho biết, đề cập đến các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil.

"Ấn Độ áp thuế quan cho chúng ta rất cao, thuế quan trung bình của Trung Quốc đối với các sản phẩm của chúng ta gấp đôi mức chúng ta áp dụng cho họ, và thuế quan trung bình của Hàn Quốc cao hơn gấp bốn lần", ông Trump nói.

21 triệu người nhập cư Mỹ bất hợp pháp

Tổng thống Trump cho biết, tổng cộng 21 triệu người đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Nhiều người trong số đó "là tội phạm nguy hiểm".

Ông nêu bật những ví dụ về phụ nữ và trẻ em gái bị người nhập cư bất hợp pháp sát hại, bao gồm Laken Riley và Jocelyn Nungaray.

Theo số liệu chính thức, cơ quan biên phòng Mỹ đã bắt giữ khoảng 7 triệu người di cư vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico trong nhiệm kỳ của ông Biden, mặc dù con số đó bao gồm cả những người vượt biên nhiều lần.

Ca ngợi vợ

Tổng thống Trump khen ngợi Đệ nhất phu nhân Melania vì nỗ lực vận động hành lang cho dự luật hình sự hóa hành vi đăng tải hình ảnh khiêu dâm lên mạng, dù là thật hay giả, với mục đích trả thù.

Ông cũng cảm ơn Thượng viện đã thông qua dự luật này.

Tổng thống Mỹ cho rằng việc đăng tải những hình ảnh như vậy lên mạng là "điều khủng khiếp, khủng khiếp". Sau đó, ông có vẻ nói đùa: "Tôi cũng sẽ sử dụng dự luật đó cho bản thân mình, nếu các bạn không phiền".

Ngày 4/3, khi vận động Quốc hội thông qua dự luật, bà Melania nói rằng thật "đau lòng" khi chứng kiến những gì mà thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái, phải trải qua khi trở thành nạn nhân bị phát tán nội dung như vậy.

Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện một mình trước công chúng kể từ khi đảm nhiệm lại vai trò Đệ nhất phu nhân ngày 20/1.

Bà kêu gọi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát quan tâm đến những người trẻ tuổi. "Mọi người trẻ đều xứng đáng có một không gian trên mạng an toàn để tự do thể hiện bản thân mà không phải đối mặt với mối đe dọa bị bóc lột hoặc gây tổn hại", bà cho biết.

Mời Greenland gia nhập Mỹ

"Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ quyền tự quyết định tương lai của các bạn. Và nếu bạn đồng ý, chúng tôi chào đón các bạn đến Mỹ. Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia và thậm chí là an ninh quốc tế. Chúng tôi đang làm việc với tất cả mọi người liên quan để đạt được điều đó. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được", ông Trump nói.

Tổng thống cũng tuyên bố Washington đã bắt đầu giành lại Kênh đào Panama sau khi đưa ra lời hứa trong chiến dịch tranh cử là đưa kênh đào trở lại dưới sự kiểm soát của Mỹ.

BlackRock, công ty quản lý tài sản khổng lồ của Mỹ, thông báo vào sáng thứ Ba rằng họ đã đồng ý mua hai cảng ở mỗi đầu kênh đào từ một công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Trump ca ngợi sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, và cho biết ông đang "làm việc không ngừng nghỉ" để chấm dứt xung đột.

"Hàng triệu người Nga và Ukraine đã đổ máu một cách vô ích trong cuộc xung đột tàn khốc này, mà vẫn chưa thấy hồi kết", ông Trump nói. "Mỹ đã gửi hàng trăm tỷ đô la hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Và chúng tôi vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để kết thúc giao tranh ở đó".

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng Kiev "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể để tiến gần hơn đến hòa bình".

"Chúng tôi thực sự đánh giá cao những gì Mỹ đã làm để giúp Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập. Về thỏa thuận khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết bất kỳ lúc nào thuận tiện cho các ông", ông Trump viện dẫn trích đoạn trong bức thư của Tổng thống Ukraime.

Ông Trump và ông Zelensky đã chuẩn bị ký một thỏa thuận về khoáng sản tại Nhà Trắng vào thứ Sáu, nhưng lãnh đạo Ukraine đã được yêu cầu rời đi sau một cuộc họp căng thẳng.

Tổng thống cho biết ông đánh giá cao lá thư của người đồng cấp Ukraine, nói thêm rằng "chúng tôi đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc với Nga và nhận được những tín hiệu mạnh mẽ rằng họ sẵn sàng cho hòa bình".

Kỷ lục về bài phát biểu dài nhất

Tổng thống Trump đã nhắc lại lời hứa của mình về "thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ" khi ông kết thúc bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội.

"Những người dân Mỹ yêu mến, hãy chuẩn bị cho một tương lai đáng kinh ngạc, bởi vì thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ chỉ mới bắt đầu. Nó sẽ không giống bất kỳ điều gì từng thấy trước đây", ông tuyên bố.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump dài 1 giờ 39 phút, lập kỷ lục về bài phát biểu dài nhất trước lưỡng viện Quốc hội. Kỷ lục trước đó thuộc về bài phát biểu năm 1993 của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (dài 1 giờ 05 phút).

Nghị sĩ da đen bị đuổi khỏi phòng họp

“Cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11 là một sứ mệnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ”, ông Trump nói khi bắt đầu bài phát biểu của mình. “Ông không có nhiệm vụ nào cả”, Hạ nghị sĩ Dân chủ Al Green phản bác.

Những nghị sĩ của Cộng hòa nhanh chóng đứng dậy và hô vang “USA! USA!”. Ông Green sau đó bị đuổi khỏi phòng họp Hạ viện. Các thành viên Cộng hòa reo hò khi ông bị đuổi, hét lớn “Ra ngoài!” và “Tạm biệt!”.

Ông Green hét lớn về phía Tổng thống Trump: “Ông không có sứ mệnh cắt giảm Medicaid!”, trước khi bị nhân viên an ninh áp giải ra khỏi phòng họp.

Một số thành viên đảng Dân chủ lặng lẽ cầm những tấm biển nhỏ phản đối bài phát biểu của ông Trump. Những tấm biển tròn màu đen có chữ in đậm màu trắng có các khẩu hiệu “Bảo vệ cựu chiến binh”, “Cứu Medicaid”, “Sai lầm”, hay “Musk đánh cắp”. Một số đảng viên Dân chủ giơ cao tấm biển khi tổng thống bắt đầu bài phát biểu của mình.

Biểu tình lan rộng

Trước khi ông Trump phát biểu, các nhóm biểu tình đã tụ tập tại nhiều công viên, tòa nhà quốc hội và những nơi công cộng khác trên khắp đất nước để phản đối nhà lãnh đạo đương nhiệm.

Chiến dịch biểu tình và tuần hành, do Phong trào 50501 mới thành lập khởi xướng, là nỗ lực mới nhất nhằm phản đối chủ trương "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của chính quyền Trump và sự thay đổi của đảng Cộng hòa theo hướng dân túy.

Cảnh tượng tại các khu vực biểu tình cho thấy phe chống ông Trump có quá nhiều thứ để phản đối, từ thuế quan đến việc ông Trump thay đổi chính sách với cuộc xung đột ở Ukraine, hành động quyết liệt và thách thức giới hạn pháp lý của Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.

Nhóm nghị sĩ da đen trong Quốc hội Mỹ cũng lên kế hoạch phản kháng ông Trump

Hạ nghị sĩ Yvette Clarke, một đảng viên Dân chủ của New York, cho biết hơn hai chục thành viên của nhóm đã bàn với nhau về cách đối phó với Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đẩy lùi và ngăn chặn những điều tồi tệ nhất xảy ra trong quá trình lập pháp", bà cho biết.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance sẽ đến biên giới Mỹ - Mexico để tận mắt chứng kiến chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư của chính quyền Trump. Theo các quan chức bang và các nhà hoạt động địa phương, ông Vance sẽ có mặt tại Eagle Pass, Texas, trong ngày 5/3.

Tiếp tục cập nhật...

Minh Hạnh