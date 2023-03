Tổng thống Mỹ Biden gửi cảnh báo tới Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bình luận về các cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành ở Syria để đáp trả cuộc tấn công mà Washington cho là do nhóm dân quân thân Iran tiến hành nhằm vào một căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

"Đừng nhầm lẫn. Mỹ không muốn leo thang xung đột với Iran. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hành động mạnh mẽ để bảo vệ người dân của mình. Đó chính xác là những gì đã xảy ra đêm qua", Tổng thống Biden nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Ottawa hôm thứ Sáu. Trước đó, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra trưa thứ Năm (23/3) nhằm vào một cơ sở bảo trì gần thị trấn Hasakah (Syria). Một nhà thầu Mỹ đã thiệt mạng, trong khi năm binh sĩ và một nhà thầu Mỹ khác bị thương. "Cơ quan tình báo cho rằng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Để đáp trả, các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã tiến hành hai cuộc không kích chính xác ở miền Đông Syria đêm 23/3 "nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)". Lầu Năm Góc cho biết các vụ không kích được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Biden. Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ địa điểm vụ tấn công trả đũa, nhưng đoạn video trên mạng xã hội được cho là cho thấy các vụ nổ ở tỉnh Deir ez-Zor, miền Đông Syria, giáp biên giới với Iraq. Trong khi đó, các nguồn tin địa phương nói với đài truyền hình Press TV của Iran rằng tên lửa của Mỹ không tấn công bất kỳ cơ sở nào có liên quan đến các nhóm Iran. Họ tuyên bố rằng một trung tâm phát triển nông thôn và một cơ sở sản xuất ngũ cốc đã bị nhắm mục tiêu. "Không có người Iran nào thiệt mạng", Press TV cho biết. Ngay sau đó, 10 quả rocket đã được phóng về phía Green Village, một vị trí quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria. Vụ tấn công không dẫn đến bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào. Washington cũng đổ lỗi vụ tấn công cho lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Chính quyền Iran hiện chưa lên tiếng về những cáo buộc này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chống lại các mối đe dọa khủng bố trong khu vực thông qua quan hệ đối tác với Canada và các thành viên khác trong liên minh để đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", ông Biden nói. Khoảng 900 lính Mỹ vẫn ở lại vùng Đông Bắc Syria sau khi được triển khai đến khu vực này vào năm 2014 với lý do chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Damascus coi sự hiện diện của nhóm lính Mỹ là bất hợp pháp và đã nhiều lần khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. Đầu tháng này, một dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất kêu gọi rút quân Mỹ khỏi Syria đã không được Quốc hội Mỹ thông qua. Minh Hạnh Theo RT