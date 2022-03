Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM đột ngột qua đời

TPO - "Những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

TP - Sáng 6/3, tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chủ trì Hội nghị về thúc đẩy phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, với chủ đề “Khát vọng nông nghiệp Đất Chín Rồng xanh- sinh thái-bền vững” do Bộ NN&PTNT và UBND 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL phối hợp tổ chức. Thủ tướng đã yêu cầu ĐBSCL thực hiện 4 tốt trong quy hoạch để vươn lên.

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa lấy thành công một viên đạn chì xuyên qua dương vật, bìu, đùi trái của một nam thanh niên. Có thể nói, đây là một tai nạn hi hữu bất ngờ xảy ra khi bệnh nhân đang làm lúa ngoài đồng.

TPO - Sáng 7/3, tại trường THPT Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa (Long An), công an tỉnh phối hợp công an huyện, Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa, Ban giám hiệu, thầy cô và toàn thể học sinh của trường đã dự để chứng kiến trao tặng giấy khen cho học sinh của trường.