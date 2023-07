Tom Cruise – biểu tượng hành động không sợ chết ở tuổi 61

TPO - Mỗi lần trở lại màn ảnh Tom Cruise lại mang đến bất ngờ cho khán giả. Ở tuổi 61, tài tử vẫn tự đảm nhận các cảnh hành động nguy hiểm đến chết người, không cần diễn viên đóng thế.

Năm 2010, các nhà làm phim Hollywood thực hiện dự án The Expendables với mong muốn quy tụ các ngôi sao hành động lừng lẫy một thời, tạo điều kiện để họ lấy lại hào quang và chinh phục khán giả.

Thế nhưng, Tom Cruise chưa từng hết thời và thôi sung sức. Suốt 20 năm qua, ngôi sao sinh năm 1962 vẫn chăm chỉ đóng phim, liên tục xuất hiện trong nhiều dự án bom tấn đắt đỏ. Chưa kể, anh còn tham gia sản xuất, đồng thời tự thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm đến chết người mà không cần đóng thế.

Biểu tượng hành động không thể thay thế

Với gương mặt điển trai và lối diễn duyên dáng, Tom Cruise nhanh chóng được chú ý ngay khi xuất hiện trên màn bạc, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất tên tuổi. Nổi tiếng với Risky Business (1983) nhưng phải đến Top Gun (1986), anh mới thực sự ghi dấu như là một trong những ngôi sao hành động sáng giá của Hollywood.

3 thập kỷ sau, khi hậu truyện Top Gun: Maverick (2022) được lên kế hoạch thực hiện, Tom Cruise vẫn là lựa chọn duy nhất cho nhân vật chính. Thậm chí, khán giả có thể chẳng nhớ nội dung phim, nhưng không thể quên được hình ảnh tài tử trong vai phi công tài năng Maverick.

Sự xuất hiện của Tom Cruise giúp Top Gun: Maverick thành công ngoài mong đợi, trở thành phim ăn khách thứ 2 trong năm với gần 1,5 tỷ USD. Tác phẩm cũng giúp doanh thu phòng vé toàn cầu vực dậy sau thời gian ảm đạm vì Covid-19.

Tên tuổi anh còn gắn liền với hàng loạt dự án hành động như Days of Thunder (1990), Minority Report (2002), The Last Samurai (2003), Jack Reacher (2012), Edge of Tomorrow (2014)… Dự án nào cũng gây chú ý khi ra mắt, phần lớn là nhờ sức hút của ngôi sao.

Đặc biệt, vai điệp vụ Ethan Hunt trong thương hiệu hành động bạc tỷ Mission: Impossible là bước ngoặt lớn, giúp sự nghiệp Tom Cruise lên đỉnh cao. Loạt phim bắt đầu với Mission: Impossible (1996), đến nay đã ra mắt được 7 phần và đang trong quá trình sản xuất phần 8.

Giữa bối cảnh Hollywood phải lùng sục gương mặt mới cho các vai siêu anh hùng, series James Bond liên tục đổi diễn viên, Tom Cruise gần như không lo sợ việc bị đào thải. Anh luôn đóng chính trong cả 8 phần, không cái tên nào có thể thay thế.

Ngôi sao chính là linh hồn của thương hiệu, giúp phần sau thành công vượt mặt phần trước. Nhờ đó, Mission: Impossible luôn được đánh giá là một trong những series hành động hành nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu đạt hơn 3,5 tỷ USD.

Vai Ethan Hunt cũng biến Tom Cruise trở thành biểu tượng của dòng phim hành động, điệp viên. Thậm chí, nhân vật còn thường xuyên được đem ra so sánh với James Bond của nhà văn Ian Fleming.

Kẻ liều lĩnh thách thức tử thần

Khi Mission: Impossible 7 công chiếu cũng là lúc Tom Cruise chính thức bước qua tuổi 61. Nhưng trên màn ảnh, tài tử vẫn phong độ với gương mặt điển trai và hình thể đẹp, khiến khó ai nhận ra dấu hiệu thời gian.

Đặc biệt, anh đảm nhận tất cả cảnh hành động trong phim, bao gồm những cảnh nguy hiểm đến chết người, không dễ thực hiện với cả người trẻ tuổi.

Phân đoạn ấn tượng nhất là khi Tom Cruise tự lái môtô với tốc độ cao trên vách núi, sau đó phóng xe nhảy dù giữa không trung. Ê-kíp phải dựng mô hình con dốc dài 135 m, cao 10 m giúp diễn viên chạy xe lấy đà nhảy dù.

Để chuẩn bị cho cảnh quay, tài tử trải qua chế độ tập luyện khắc nghiệt trong vòng 15 tháng, với hơn 13.000 nhảy môtô và 536 lần nhảy dù thực hành. Bởi lẽ địa điểm quay rất nguy hiểm, cao trên 1,5 km. Nếu xảy ra sơ suất, diễn viên dễ dàng đối diện khả năng tử vong.

Song, Tom Cruise gần như không hề lo lắng. Theo Paramount Pictures, tại trường quay anh thực hiện đến 6 lần nhảy thật để có được cú máy đẹp, đúng ý trên màn bạc. Hãng cho biết đây là cảnh hành động quy mô nhất từng được thực hiện trong lịch sử điện ảnh.

Không những thế, Tom Cruise còn thực hiện hàng loạt cảnh hành động nghẹt thở khác trong series Mission: Impossible. Chẳng hạn như cảnh tự bám vào thành chiếc A400M khi máy bay sắp sửa cất cánh, tự đóng các cảnh rượt đuổi, đua xe hay lặn dưới mực nước sâu… Tất cả nhằm mang lại cảm giác chân thật nhất đến người xem.

Trên truyền thông, Tom Cruise thường xuyên được khen là "gừng càng già càng cay". Tài tử không chỉ là ngôi sao hạng A mà còn ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Thập niên 1990, ông nằm trong số ít diễn viên được trả cát-xê cao nhất thế giới, với ít nhất 15 triệu USD cho mỗi dự án.

Con số tăng lên gấp nhiều lần sau 4 thập niên. Theo Insider, Tom Cruise thu được 100 triệu USD cho bom tấn Top Gun: Maverick, giúp ông trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất trong năm 2022, cũng là một trong những người đứng hạng đầu ở Hollywood.