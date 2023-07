Cái kết của biểu tượng hành động kinh điển sau 42 năm

TPO - Với kinh phí lớn, “Indiana Jones and the Dial of Destiny” có phần hành động mãn nhãn. Song, phim ít hấp dẫn vì câu chuyện còn quen thuộc, các thử thách khá đơn giản.