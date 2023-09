Toàn cảnh không khí khai giảng năm học mới 2023-2024 trên cả nước

TPO - Tại trường mầm non Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lễ khai giảng năm học mới đơn sơ diễn ra trong niềm vui, háo hức của trẻ em đồng bào người Cơ Tu nơi đây.

TPO - Trước thềm năm học mới, nhiều trường mầm non, tiểu học ở huyện Quế Phong (Nghệ An) lại cắt cử giáo viên vượt núi, băng rừng vào tận nhà các em học sinh để vận động đến trường.

TPO - Sở GD&ĐT Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.