Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

TPO - Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi cố Tổng Bí thư Trần Phú cất tiếng khóc chào đời cách đây 120 năm (1/5/1904 - 1/5/2024). Vùng đất sinh ra đồng chí Trần Phú cũng là một nơi sơn thủy hữu tình, “địa linh nhân kiệt” và ghi dấu sự hình thành miền đất Phú Yên.