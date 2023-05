Toàn cảnh công tác chuẩn bị cho diễn đàn 'Điều em muốn nói'

TPO - Chiều 16/5, tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An, công tác chuẩn bị cho diễn đàn “Điều em muốn nói” diễn ra tất bật, khẩn trương trong không khí háo hức và đón chờ của các em học sinh, phụ huynh.

Hội đồng Đội Trung ương, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” lần thứ II với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường” sẽ được diễn ra vào chiều ngày 17/5 tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mục đích của Diễn đàn là nhìn nhận toàn diện vấn đề bạo lực học đường, đồng thời tìm giải pháp hạn chế tình trạng trên, giúp phụ huynh, thầy cô giáo, đặc biệt học sinh vượt qua được những khó khăn phát huy tốt việc dạy và học trong trường học.

Diễn đàn có sự tham gia của 2.000 học sinh đến từ các Trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Vinh, các nhà quản lý, bác sĩ cùng với sự đồng hành của diễn viên Quang Anh, Bảo Hân và đặc biệt là sự có mặt của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 hứa hẹn sẽ đem đến những thông tin bổ ích và ý nghĩa tới các em học sinh và phụ huynh.