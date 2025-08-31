Tô Hữu Bằng xin lỗi

TPO - Tô Hữu Bằng gây tranh cãi khi phản ứng gay gắt trước yêu cầu của người hâm mộ. Nam diễn viên thậm chí còn sử dụng câu nói "Tôi bán nghệ chứ không bán thân".

Ngày 30/8, trang 163 đưa tin nam ca sĩ diễn viên Tô Hữu Bằng đã phải liên tục đăng bài xin lỗi sau khi lỡ miệng, tỏ thái độ gay gắt trước yêu cầu người hâm mộ. Hình ảnh của anh bị ảnh hưởng, không ít fan tỏ ra thất vọng về tài tử Hoàn Châu cách cách.

Cụ thể, Tô Hữu Bằng có kế hoạch tổ chức đêm nhạc và gặp gỡ người hâm mộ tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 11/9, nhân dịp sinh nhật anh. Sự kiện diễn ra trong không gian nhỏ, với các mức vé và quyền lợi khác nhau. Trong đó, vé VIP có giá 1.500 NDT (5,5 triệu đồng), gồm các quyền lợi như vào hội trường, chụp ảnh cùng Tô Hữu Bằng và 9 fan khác, nhận poster có chữ ký của nghệ sĩ, còn giá vé hạng phổ thông là 911 tệ (3,3 triệu đồng, chỉ được vào hội trường xem nhạc).

Một số khán giả không thể mua được vé VIP đã bày tỏ mong muốn được chụp ảnh với thần tượng. Tuy nhiên, sau đó Tô Hữu Bằng phản ứng khá gay gắt. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "Đây là đêm nhạc, không phải buổi chụp ảnh. Tôi bán nghệ thuật chứ không phải bán thân. Những người thích nghe nhạc không nên đến để tránh lãng phí công sức của ê-kíp".

Tô Hữu Bằng phản ứng khi thấy khán giả chỉ muốn đến gặp mình mà không phải để nghe nhạc.

Tuy nhiên, phản ứng của Tô Hữu Bằng nhận về những bình luận tiêu cực. Khán giả cho rằng bản thân nam diễn viên và ê-kíp cũng chia khán giả thành 5-7 loại với các mức giá và quyền lợi khác nhau.

"Anh nói không bán thân, tại sao còn đồng ý chụp hình chung với những người có vé VIP", "Thật là thất vọng, bán vé VIP còn muốn trách khán giả không bỏ tiền nhiều", "Anh ấy đang khinh khán giả chỉ mua vé thường ư", "Các nghệ sĩ kỳ cựu bây giờ đều đã quên mất những ngày đầu của họ, lợi dụng tình cảm của người hâm mộ nhưng lại coi thường chính người hâm mộ của mình"...

Trước phản ứng của khán giả Tô Hữu Bằng phải lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên giải thích anh có tâm trạng không tốt khi đọc những bình luận tiêu cực: "Một số người kêu gọi tẩy chay đêm nhạc khi không mua được vé VIP. Tôi muốn mọi người đến nghe nhạc chứ không phải xem khuôn mặt già nua của mình".

Khán giả thất vọng về Tô Hữu Bằng khiến nam diễn viên phải xin lỗi.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng người Đài Loan, Trung Quốc. Anh được yêu mến qua nhiều bộ phim đình đám như Hoàn Châu cách cách, Tân Dòng sông ly biệt, Ỷ Thiên Đồ Long ký… Những năm gần đây, anh không còn đóng phim, mà tập trung vào sản xuất phim và chương trình truyền hình.

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ, "hack tuổi" và giàu có, Tô Hữu Bằng vẫn là quý ông độc thân hoàng kim của showbiz Hoa ngữ ở tuổi 51, trong khi hầu hết bạn bè đã "yên bề gia thất". Anh từng bị đồn có tình cảm với bạn diễn là Triệu Vy và Lâm Tâm Như, nhưng người trong cuộc đều phủ nhận, tuyên bố là bạn bè tốt. Nam diễn viên cũng không ít lần nghi ngờ đồng tính.