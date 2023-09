Tỉnh ủy Long An điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhằm kiện toàn lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.

Chiều 5/9, tại huyện Bến Lức, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định cho ông Trần Hoàng Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bến Lức thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động ông Nhân đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 5/9 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến Huyện ủy Bến Lức công tác và chỉ định ông Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy Bến Lức và giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 5/9.

Tại huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Võ Thành Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vĩnh Hưng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động ông Trí đến nhận công tác tại UBND tỉnh Long An để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 5/9.

Đồng thời, Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định điều động ông Nguyễn Anh Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến Huyện ủy Vĩnh Hưng công tác và chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 5/9.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cán bộ trên đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Ông Được bày tỏ mong muốn ở cương vị công tác mới, các cán bộ trên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương trong lãnh đạo, trách nhiệm trong công việc để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đơn vị.

Trước đó vào sáng cùng ngày, tại huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy Long An đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho bà Vũ Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy thôi nhiệm vụ phụ trách Đảng bộ huyện Đức Hòa từ ngày 5/9.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định cho ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tân An thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Tân An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động ông Hùng đến Huyện ủy Đức Hòa công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Đức Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 5/9.

Tại huyện Thủ Thừa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định cho ông Trần Thế Luân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thủ Thừa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi chức vụ Bí thư huyện ủy Thủ Thừa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động ông Luân đến Văn phòng Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 5/9.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định giao ông Lê Hoàng Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thủ Thừa phụ trách Đảng bộ huyện Thủ Thừa kể từ ngày 5/9.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các tân Bí thư Huyện ủy Bến Lức, Đức Hòa đều bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cả hệ thống chính trị của huyện chung sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất, thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ huyện và các nhiệm vụ được giao.