Tình hình làm ăn của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

TPO - Quý đầu năm nay, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) lãi khoảng 4,7 tỷ đồng mỗi ngày, sụt giảm đáng kể so với mức bình quân 6 tỷ đồng/ngày cùng kỳ năm trước. Nguồn thu của VNX chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư vào các sở giao dịch chứng khoán.

VNX đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý I vừa qua với tổng doanh thu gần 435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 423 tỷ đồng, đều giảm 26% so với cùng kỳ. Bình quân trong quý đầu năm, VNX lãi khoảng 4,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Phần lớn doanh thu của VNX đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, trong đó Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đóng góp 316 tỷ đồng và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đóng góp gần 109 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 12% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính hơn 9 tỷ đồng, còn hoạt động nghiệp vụ đem về 676 triệu đồng.

Nguồn thu của VNX chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư vào các sở giao dịch chứng khoán, phản ánh trực tiếp hiệu suất thị trường.

VN-Index kết thúc quý I ở mức 1.306 điểm, tăng 3,16% so với cuối năm 2024. Đây là mức thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Quý I năm ngoái, VN-Index tăng vượt trội hơn 13,6%. Thanh khoản thị trường những tháng đầu năm nay cũng kém sôi động so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, VNX vừa có năm 2024 lãi lớn, đạt mức kỷ lục kể từ khi hợp nhất HoSE và HNX. Dù doanh thu giảm 33% xuống 2.198 tỷ đồng, nhưng với tổng chi phí thấp, lãi sau thuế của VNX vẫn tăng 11% lên 2.203 tỷ đồng.

VNX thành lập cuối năm 2020 và chính thức hoạt động từ giữa 2021. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (3.000 tỷ đồng), hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HoSE và HNX.

Theo lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán, sau ngày 1/7, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HoSE. Chậm nhất đến hết năm 2026, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX lên HoSE sẽ hoàn thành.

Gần 10% dân số có tài khoản chứng khoán Theo số liệu Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa công bố, trong tháng 4 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới gần 194 nghìn tài khoản chứng khoán. Đến 30/4, hơn 9,88 triệu tài khoản đã được mở, tương đương 9,8% dân số. Số lượng tài khoản mở mới tăng vọt trong bối cảnh chứng khoán biến động mạnh. VN-Index đạt giảm 6,16% so với cuối tháng trước, xuống 1.226 điểm. Trong khi đó, thanh khoản tăng vọt gần 20% so với bình quân tháng trước. Trung bình, hơn 27.100 tỷ đồng sang tay mỗi phiên, giao dịch sôi động.