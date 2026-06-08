Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Tinh Hà"Say Hi": Ali Hoàng Dương chắc chắn sẽ “ăn biên bản” vì hành động này

Duy Khang

HHTO - Chỉ vì một phút ngẫu hứng bắt trend tại hậu trường Tinh Hà "Say Hi", Ali Hoàng Dương đã vô tình đẩy bản thân vào tình huống “dở khóc dở cười”.

Tối 7/6, Ali Hoàng Dương khiến cộng đồng mạng được phen dở khóc dở cười khi đăng tải đoạn video “đu trend” phỏng vấn độc lạ tại hậu trường Tinh Hà "Say Hi". Bằng cách lặp lại y chang lời của người phía trước mà không cần quan tâm ngữ cảnh, nam ca sĩ đã tạo nên một chuỗi hội thoại "ông nói gà bà nói vịt" đầy tính giải trí cùng dàn Anh trai.

Ali Hoàng Dương cùng dàn Anh trai "ông nói gà bà nói vịt".

Bên cạnh những tràng cười sảng khoái, các khán giả cũng nhanh chóng phát hiện video này đã vô tình tiết lộ tạo hình đi quay của dàn Anh Trai - điều vốn cần được giữ bí mật. Trong khi ban tổ chức đang ra sức bảo mật hình ảnh để tạo sự bất ngờ, thì chiếc camera của Ali lại thoải mái "quét" qua từ lớp trang điểm và kiểu tóc của các Anh trai.

bia-neo-44.png
Khán giả "réo tên" nhà đài để lập biên bản sau màn "spoil" của Ali Hoàng Dương.

Chính vì màn "spoil" bất đắc dĩ này, nhiều người xem đã đùa rằng giọng ca Theo Anh chắc chắn sẽ sớm “ăn biên bản” từ nhà sản xuất vì tội làm rò rỉ hình ảnh chương trình. Cư dân mạng liên tục để lại những bình luận trêu ghẹo: "Đu trend hết mình, lúc nhận biên bản hết hồn Ali ơi”. Dù chỉ là sơ suất nhỏ trong lúc quay vui vẻ cùng đồng nghiệp, nhưng đây chắc chắn là bài học “nhớ đời” cho anh chàng khi quay clip hậu trường.

709590517-122106066698633607-3903263698864678063-n.jpg
Mới chỉ quay vài buổi, Ali Hoàng Dương đã có "content" ăn biên bản.

Ali Hoàng Dương là ca sĩ trẻ được khán giả biết đến sau khi giành ngôi Quán quân cuộc thi Giọng Hát Việt 2017. Sở hữu chất giọng nội lực cùng khả năng trình diễn cuốn hút, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi", nơi anh gây thiện cảm nhờ tính cách hài hước và năng lượng tích cực. Sau thành công của chương trình, Ali Hoàng Dương tiếp tục đồng hành cùng vũ trụ "Say Hi" khi góp mặt trong Tinh Hà "Say Hi". Bên cạnh các hoạt động truyền hình, nam ca sĩ cũng chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mới mang tên Thật Hay Mơ, dự kiến phát hành vào ngày 16/6.

705375017-1596684022459788-576544025942099835-n.png
Duy Khang
#Ali Hoàng Dương #hậu trường #rò rỉ hình ảnh #Giọng Hát Việt #Say Hi #chương trình #sao Việt #Chương trình Tinh Hà 'Say Hi' #Tinh Hà "Say Hi" #Chương trình Tinh Hà Say Hi #Tinh Hà Say Hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục