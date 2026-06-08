Tinh Hà"Say Hi": Ali Hoàng Dương chắc chắn sẽ “ăn biên bản” vì hành động này

Tối 7/6, Ali Hoàng Dương khiến cộng đồng mạng được phen dở khóc dở cười khi đăng tải đoạn video “đu trend” phỏng vấn độc lạ tại hậu trường Tinh Hà "Say Hi". Bằng cách lặp lại y chang lời của người phía trước mà không cần quan tâm ngữ cảnh, nam ca sĩ đã tạo nên một chuỗi hội thoại "ông nói gà bà nói vịt" đầy tính giải trí cùng dàn Anh trai.

Ali Hoàng Dương cùng dàn Anh trai "ông nói gà bà nói vịt".

Bên cạnh những tràng cười sảng khoái, các khán giả cũng nhanh chóng phát hiện video này đã vô tình tiết lộ tạo hình đi quay của dàn Anh Trai - điều vốn cần được giữ bí mật. Trong khi ban tổ chức đang ra sức bảo mật hình ảnh để tạo sự bất ngờ, thì chiếc camera của Ali lại thoải mái "quét" qua từ lớp trang điểm và kiểu tóc của các Anh trai.

Khán giả "réo tên" nhà đài để lập biên bản sau màn "spoil" của Ali Hoàng Dương.

Chính vì màn "spoil" bất đắc dĩ này, nhiều người xem đã đùa rằng giọng ca Theo Anh chắc chắn sẽ sớm “ăn biên bản” từ nhà sản xuất vì tội làm rò rỉ hình ảnh chương trình. Cư dân mạng liên tục để lại những bình luận trêu ghẹo: "Đu trend hết mình, lúc nhận biên bản hết hồn Ali ơi”. Dù chỉ là sơ suất nhỏ trong lúc quay vui vẻ cùng đồng nghiệp, nhưng đây chắc chắn là bài học “nhớ đời” cho anh chàng khi quay clip hậu trường.

Mới chỉ quay vài buổi, Ali Hoàng Dương đã có "content" ăn biên bản.