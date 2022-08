Tinh gọn đầu mối trong tổ chức, chỉ đạo phòng thủ dân sự

TPO - Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh tán thành việc đổi mới cơ cấu, tổ chức, điều hành chỉ đạo công tác phòng thủ dân sự theo hướng gọn đầu mối, tăng cường phân công, phân cấp để chủ động trong triển khai, gắn với thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Chiều 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Trình bày Tờ trình, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Phòng thủ dân sự (PTDS) là bộ phận của phòng thủ đất nước, gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh…

Theo ông Cương, PTDS bao gồm tổng thể các hoạt động được chuẩn bị từ thời bình, khi có chiến tranh xảy ra để chủ động phòng, chống thảm họa do chiến tranh; hoặc tổng thể các hoạt động được chuẩn bị để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa do con người hoặc thiên nhiên gây ra, nhằm bảo đảm an toàn, hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người, tài sản.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác PTDS từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục khi có thảm họa, sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, hoạt động PTDS thời gian qua cũng tồn tại một số hạn chế, đặt ra yêu cầu phải xây dựng một đạo luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động thực tiễn; bổ khuyết vào những khoảng trống của pháp luật hiện hành, bao quát đầy đủ hơn về hoạt động PTDS.

“Việc xây dựng đạo luật về PTDS nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra. PTDS là lĩnh vực được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức coi trọng và đã ban hành đạo luật riêng, tạo cơ sở để chúng ta nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật PTDS của Việt Nam”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới cho rằng, thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật PTDS và cho rằng, PTDS là bộ phận quan trọng của phòng thủ quốc gia luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng; PTDS liên quan tới mọi lĩnh vực của đất nước và là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, với sự tham gia của mọi người dân.

14 dạng thảm họa, sự cố

Ông Lê Tấn Tới cũng cho biết, Thường trực UBQPAN nhận thấy, việc đánh giá, phân loại cấp độ thảm họa, sự cố là nội dung quan trọng, nên cần đánh giá, nghiên cứu kỹ và bám sát nội hàm khái niệm “thảm họa”, “sự cố”.

“Dự thảo phân thành 14 dạng thảm họa, sự cố có liên quan đến nhiều loại thảm họa, sự cố đã được phân loại ở các luật khác, do đó cần được rà soát cho đầy đủ, có tính khoa học, thống nhất với các luật chuyên ngành… làm cơ sở quy định các biện pháp phù hợp, khả thi để khi có sự cố, thảm họa sẽ kích hoạt ngay các biện pháp PTDS”, ông Tới cho hay.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, có ý kiến cho rằng, hiện nay ở cấp quốc gia đang có 3 Ban chỉ đạo quốc gia có chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực, hoạt động cơ bản không vướng mắc. Việc hợp nhất 3 Ban chỉ đạo này lại thành Ban chỉ đạo quốc gia PTDS tuy có thể giảm đầu mối, nhưng chưa có cơ sở vững chắc, đồng thời cân nhắc hợp nhất các Ban chỉ đạo cấp Bộ, các địa phương.

Do đó, đề nghị đánh giá rõ hơn kết quả hoạt động của các Ban chỉ đạo để thiết kế Điều này cho phù hợp; ý kiến khác đề nghị cân nhắc hợp nhất các ban chỉ đạo, vì là thẩm quyền của Chính phủ; có ý kiến cho rằng, còn nhiều Ban chỉ đạo nên cần nghiên cứu để hoạt động thống nhất.

“Thường trực UBQPAN tán thành việc đổi mới cơ cấu, tổ chức, điều hành chỉ đạo công tác PTDS theo hướng gọn đầu mối, tăng cường phân công, phân cấp để chủ động trong triển khai, gắn với thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nhưng cần đánh giá kỹ kết quả hoạt động, mô hình chỉ huy, chỉ đạo để quy định phù hợp”, ông Lê Tấn Tới cho hay.

Dự án này tiếp tục sẽ được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tháng 9, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.