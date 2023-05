TIN NHANH 12H: Mẹ thai phụ bị chồng bạo hành: Không nhận ra con vì người chi chít vết thương

TPO - Diễn đàn "Điều em muốn nói" lần thứ hai được tổ chức ngày 17/5 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với sự tham gia của đông đảo đại biểu, khách quý và 2.000 học sinh. Bên lề diễn đàn, đã có những chia sẻ, đầy thú vị về nội dung thảo luận 'bạo lực học đường'.

TPO - Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp. Khu vực Thủ đô Hà Nội có nền nhiệt tăng mạnh chạm ngưỡng 39 độ C. Kết hợp với hiệu ứng đô thị khiến cảm nhận thực tế có thể trên mức 40 độ C.