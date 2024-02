Tìm thấy thi thể người câu cá sau 3 ngày mất tích trên biển

TPO - Sau 3 ngày gặp nạn mất tích trong lúc đi câu cá trên biển cùng nhóm bạn, thi thể ông T.Q.N. được tìm thấy tại vùng biển xã Hải Dương, TP. Huế.

Chiều 28/2, thông tin từ UBND xã Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên biển khi đi câu cá trở về bằng thuyền.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.Q.N. (48 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế)

Trước đó, vào ngày 25/2, ông N. cùng 6 người bạn thuê một chiếc thuyền dài khoảng 6 m (thuyền không có số hiệu, không có giấy tờ liên quan đến phương tiện) do ông Nguyễn Sinh (49 tuổi, trú phường Thuận An, Huế) điều khiển. Thuyền ra khỏi cửa biển Thuận An để về câu cá tại vùng biển huyện Quảng Điền (TT-Huế) mà không trình báo cơ quan chức năng.

Đến 17h chiều cùng ngày, khi di chuyển vào cửa biển Thuận An, thuyền do ông Sinh điều khiển bị sóng đánh chìm, dạt vào bờ. 7 người bơi vào bờ biển xã Hải Dương, được người dân ứng cứu, riêng ông N. bị mất tích.

Thi thể ông N. hiện đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong chiều 25/2, anh P.X.T. (21 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai, sinh viên một trường đại học tại Huế) cùng nhóm bạn sinh viên về tắm biển Thuận An. Tại đây, anh T. không may bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng Biên phòng tại Huế hiện tiếp tục phối hợp chính quyền các địa phương ven biển tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích này.