Tìm thấy thi thể hai cháu bé tử vong dưới suối ở Cao Bằng

TPO - Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé tử vong dưới suối tại xóm Vằng Vạt, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Ông Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cho biết: Tối ngày 14/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Ma Thị Ngọc Q. (sinh năm 2012) và Đàm Minh C. (sinh năm 2011, trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm). Gia đình đã tiếp nhận thi thể các cháu để tiến hành an táng theo phong tục tập quán. Huyện hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 31 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13/8, cháu Q. và C. cùng ba bạn khác rủ nhau đến tắm suối tại địa phận xóm Vằng Vạt, xã Thái Học. Trong lúc tắm, Q. và C. không may bị trượt chân, đuối nước.

Nhận được thông tin, UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, UBND xã Thái Học, UBND thị trấn Pác Mjầu, các lực lượng, người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực bị nạn và dọc theo dòng suối.