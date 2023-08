Hoảng hốt phát hiện thi thể đàn ông nổi trên sông Kỳ Cùng

TPO - Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 3/8, người dân đánh cá và đi qua sông Kỳ Cùng, đoạn thuộc địa bàn thôn Thống Nhất, xã Điềm He, huyện Văn Quan, Lạng Sơn bất ngờ phát hiện một xác đàn ông nổi trên mặt nước.

Thượng tá Phùng Thế Anh, Trưởng công an huyện Văn Quan xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện lực lượng chức năng đã vớt nạn nhân lên bờ. Đó là thi thể nam giới khoảng trên 50 tuổi, cao khoảng trên 160cm, mặc áo phông cộc tay trắng, quần dài đen. Hiện chưa rõ tung tích và nguyên nhân sự việc. “Chúng tôi đã báo cáo công an tỉnh Lạng Sơn và thông báo thông tin cho người dân trên địa bàn để nhận diện, nhận dạng người xấu số này”, Thượng tá Phùng Thế Anh chia sẻ.

Nhận được tin báo của người dân; lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính và điều tra sự việc.