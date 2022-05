Tìm thấy thi thể 3 mẹ con giáo viên mầm non ở Hải Dương

TPO - Trong lúc tắm thác 7 tầng, người đàn ông ở Nghệ An không may bị nước cuốn mất tích.

TPO - Ngày 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng.