Tìm người nhà của 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam

TPO - Trong lúc đi tuần tra trên sông Lam, lực lượng cảnh sát phát hiện 2 thi thể nam giới. Trên người 2 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Ngày 11/11, công an Hà Tĩnh phát thông tin tìm thân nhân 2 thi thể phát hiện trên sông Lam, đoạn chảy qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Theo lãnh đạo địa phương, sáng cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) trong lúc đi tuần tra trên sông Lam, đã phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An.

Qua kiểm tra, trên người 2 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Một nạn nhân mặc áo sơ mi ca rô màu đen, quần bò dài màu xám, người còn lại mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh.

Cả hai nạn nhân có chiều cao khoảng 1,7 m, độ tuổi khoảng 30-35, tử vong khoảng vài ngày trước.

Công an Nghệ An sau đó liên hệ công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) vào cuộc điều tra và đăng tải thông tin nhận dạng của 2 người xấu số lên mạng xã hội để tìm thân nhân.