Tìm giải pháp công nghệ 'dữ liệu với cuộc sống', bạn trẻ có cơ hội ẵm hàng trăm triệu đồng

TPO - Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp công nghệ “Dữ liệu với cuộc sống” với chủ đề “Thử thách công nghệ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ”, do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức có tổng giải thưởng lên tới 370 triệu đồng.

Sáng 26/8, tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi Tìm kiếm giải pháp công nghệ “Dữ liệu với cuộc sống” với chủ đề “Thử thách công nghệ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích các ý tưởng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, phát triển bền vững để hình thành các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thiết thực áp dụng vào thực tiễn, giải quyết được các bài toán của doanh nghiệp và đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, cuộc thi hướng tới đẩy mạnh các ý tưởng sáng tạo khai thác dữ liệu một cách hiệu quả để hình thành các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thiết thực phục vụ 3 trụ cột: Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Thí sinh là công dân Việt Nam có thể tham gia dự thi cá nhân hoặc nhóm từ 3 đến 5 người (trong cùng doanh nghiệp).

Tại lễ phát động, Ban tổ chức cũng gợi ý một số đề tài, sản phẩm để các thí sinh tham gia dự thi tìm kiếm các sản phẩm số giải quyết vấn đề, như: phát hiện hành vi lừa đảo, gian lận nhân thân; đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội; đánh giá thực trạng thị trường lao động và dự báo nhu cầu việc làm tại một khu vực; đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong một lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế; đánh giá tình hình an ninh, trật tự và an sinh xã hội của một khu vực; xây dựng bản đồ tiêm chủng, phục vụ phòng chống dịch bệnh;

Bên cạnh đó là các giải pháp thúc đẩy hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý dịch vụ công cho cơ quan nhà nước và cán bộ thực thi nhiệm vụ; phát hiện sự cố giao thông bất thường…

Ban tổ chức cung cấp và gợi ý một số bộ dữ liệu để các nhóm có thể sử dụng. Bên cạnh đó, các nhóm có thể sử dụng các bộ dữ liệu riêng hoặc các bộ dữ liệu công khai khác trên mạng.

Sau lễ phát động, các đội tham gia thi hưởng ứng gửi bài dự thi tại địa chỉ Data4life.network. Vòng sơ khảo dự kiến từ ngày 25/9 - 1/10, lựa chọn 10 ý tưởng/sản phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung kết.

Vòng thi chung kết dự kiến từ ngày 1/10 - 16/11/2023, với sự tham gia 10 đội thi tập trung tại địa điểm do Ban tổ chức chỉ định và có thời gian 24 tiếng liên tục để hoàn thiện sản phẩm dự thi, cũng như chuẩn bị demo và bài trình bày sản phẩm.

Tại vòng thi này, mỗi đội thi sẽ được Ban tổ chức cử một chuyên gia công nghệ uy tín làm tư vấn để phát triển sản phẩm, chuẩn bị demo và bài trình bày sản phẩm.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 370 triệu đồng.