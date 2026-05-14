Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tiểu Vy nũng nịu bên Lương Thùy Linh tại họp báo công bố Miss World 2026

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Sự kiện công bố Miss World 2026 tại Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn kỷ niệm 75 năm, mà còn thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc Tiểu Vy nũng nịu bên Lương Thùy Linh.

Ngày 14/5, sự kiện công bố cuộc thi Miss World 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM, khởi động hành trình tiến tới mùa giải kỷ niệm 75 năm của tổ chức sắc đẹp này. Bên cạnh các thông tin về lịch trình tổ chức, sự xuất hiện của dàn người đẹp Việt nhanh chóng trở thành tâm điểm, đặc biệt là khoảnh khắc tương tác giữa Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh.

hht-mw05.jpg
hht-mw03.jpg
Opal rạng rỡ tại sự kiện.

Tại sự kiện, Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley đã có những chia sẻ ngắn gọn về lý do chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai. Bà bày tỏ tình cảm đặc biệt với cảnh sắc, con người Việt Nam và kỳ vọng mùa giải sắp tới sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp "Beauty With A Purpose". Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để tham gia các dự án nhân ái và tranh tài.

Chủ tịch Miss World Julia Morley chia sẻ về tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.

Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, khoảnh khắc trò chuyện giữa Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh tại khu vực hàng ghế khách mời nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trần Tiểu Vy xuất hiện với thần thái tươi tắn, liên tục trò chuyện cùng đàn chị. Một số biểu cảm nũng nịu của nàng hậu trong lúc tương tác với Lương Thùy Linh cũng được nhiều người chú ý. Khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nàng hậu gần đây trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Khoảnh khắc trò chuyện đáng yêu của hai nàng hậu.

Về khuôn khổ Miss World 2026, ban tổ chức cho biết các hoạt động sẽ diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9/2026. Ba địa phương được chọn làm điểm đến trải dài từ Bắc vào Nam gồm: TP.HCM, Hải Phòng và Vũng Tàu. TP.HCM sẽ là nơi tổ chức phần thi "Dance Of The World" và đêm Chung kết. Trong khi đó, Hải Phòng và Vũng Tàu đăng cai các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch đồng hành.

hht-mw01.jpg
Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri đọ sắc cùng các nàng hậu Việt.
hht-mw04.jpg
Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.
hht-mw02.jpg
ft1481.jpg
Tôn Huy (thực hiện)
#Tiểu Vy #Lương Thùy Linh #Miss World 2026 #họp báo #sự kiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục