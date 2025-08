Tiêu thụ điện toàn quốc phá đỉnh lịch sử, khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm

Số liệu cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, từ đầu giờ sáng ngày 4/8, cùng với nhiệt độ tăng cao, lượng điện tiêu thụ ở cả 3 miền đã tăng rất nhanh.

Lúc 5h, công suất tiêu thụ điện toàn quốc chỉ ở mức hơn 36.000 MW nhưng đã nhanh chóng tăng lên tới 51.169,9 MW vào lúc 10h. Công suất tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục tăng mạnh trong buổi trưa và đạt tới đỉnh điểm 57.180,7MW vào lúc 14h30. Đây cũng là đỉnh lịch sử mới của tiêu thụ điện trên toàn quốc được ghi nhận. So với công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia (lập kỷ lục mới trong ngày 2/6/2025 với 51.672 MW vào lúc 13h40), công suất tiêu thụ điện toàn quốc sau 2 tháng đã tăng thêm 5.508,7 MW.

Công suất tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh lịch sử mới lúc 13h30 với 57.180,7MW

Đáng chú ý, lượng điện tiêu thụ ở khu vực miền Bắc cũng đã tăng rất mạnh trong buổi trưa, tăng thêm 2.226 MW (tương đương tổng công suất Nhà máy thủy điện Hòa Bình), từ 27.098,7 MW lúc 11h lên tới 29.324,8 MW vào lúc 13h30. Trước đó, ngày 2/6, công suất tiêu thụ tại miền Bắc lập kỷ lục với xấp xỉ 26.500 MW.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cũng cho biết, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài gay gắt, khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là cho các thiết bị làm mát tăng vọt.

EVNHANOI ghi nhận công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố những ngày qua đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay và lên tới đỉnh điểm, đạt tới 5.988 MW vào lúc 13h20 ngày 4/8/2025.

Trước đó, lúc 13h42 ngày 30/7/2025, công suất đỉnh (Pmax) toàn thành phố đã đạt tới 5.608,6 MW – tăng khoảng 6,6% so với mức đỉnh cùng kỳ năm 2024. Đây là con số cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử vận hành lưới điện Thủ đô. Tuy nhiên, kỷ lục này đã nhanh chóng bị vượt qua chỉ sau chưa đầy một tuần. Cụ thể, vào 13h20 ngày 4/8/2025, công suất tiêu thụ tiếp tục lập đỉnh mới, đạt mức 5.988 MW, tương đương mức tăng xấp xỉ 14% so với công suất đỉnh của năm 2024. Mức tăng đột biến này phản ánh nhu cầu sử dụng điện tăng vọt do thời tiết oi bức kéo dài, đặc biệt là tại các hộ dân cư sử dụng điều hòa, quạt.

Lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội tăng chóng mặt trong những ngày qua

Theo EVNHANOI, nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức 37 - 39 độ C, khiến các thiết bị như điều hòa, tủ lạnh, quạt điện phải hoạt động nhiều hơn và lâu hơn để duy trì hiệu quả. Điều này dẫn tới lượng điện tiêu thụ tăng cao dù thời gian sử dụng không thay đổi.

Nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện hoạt động ở ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao; một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Vì vậy, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 12h - 15h và từ 22h - 24h hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt). Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, bảo dưỡng định kỳ điều hòa, tủ lạnh cũng là những cách hiệu quả để giảm tiêu thụ điện.

Để hỗ trợ người dân chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình mỗi ngày, EVNHANOI khuyến nghị người dân nên theo dõi thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI như App EVNHANOI hoặc website evnhanoi.vn. Thông qua các nền tảng này, khách hàng có thể kiểm tra chỉ số công tơ, so sánh mức tiêu thụ giữa các kỳ và đặc biệt là cài đặt ngưỡng cảnh báo để nhận thông tin kịp thời khi sản lượng điện vượt ngưỡng cho phép. Đây là một giải pháp hữu hiệu để người dân điều chỉnh hành vi sử dụng điện ngay từ đầu, thay vì chờ đến cuối tháng mới “giật mình” với hóa đơn.

“Việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho mỗi hộ gia đình mà còn giúp bảo vệ hệ thống điện, giảm nguy cơ quá tải cục bộ và đảm bảo cung cấp điện ổn định cho toàn thành phố trong những ngày cao điểm nắng nóng. Với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, EVNHANOI kỳ vọng sự chung tay của mỗi người dân sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng sử dụng điện văn minh, an toàn và bền vững”, EVNHANOI cho hay.

Công nhân ngành điện kiểm tra thiết bị điện mùa nắng nóng.

Sử dụng các thiết bị điện hợp lý để tránh hoá đơn điện tăng cao

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Theo đó, trong những ngày nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Điều hòa, quạt điện, máy làm mát… hoạt động hết công suất khiến hóa đơn tiền điện có thể tăng lên nếu không sử dụng hợp lý.

Theo Bộ Công Thương, để hoá đơn tiền điện không tăng mạnh, người sử dụng điện cần đặc biệt chú ý đến việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà một cách hiệu quả, hợp lý. Như với điều hoà, cần chọn máy có công suất phù hợp với diện tích phòng. Cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời khoảng 5 độ C. Đặc biệt nên đóng kín cửa khi sử dụng điều hoà và vệ sinh định kỳ bộ lọc để máy hoạt động hiệu quả hơn. Nếu sử dụng ban ngày, chỉ cần bật ở nhiệt độ 26 – 28 độ C kết hợp với bật quạt sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, mát nhanh hơn. Nhiệt độ điều hoà ban đêm nên để ở mức 25 - 27 độ C kết hợp với bật quạt.

Với tủ lạnh, nên hạn chế đóng mở nhiều lần. Để thực phẩm nguội trước khi cho vào tủ lạnh không để đồ ăn nóng hoặc quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh. Tủ lạnh cần đặt ở nơi thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt. Khi sử dụng, nên để tủ ở mức 3 – 6 độ C ở chế độ lạnh và từ - 18 đến – 15 độ C ở chế độ đông. Với bình nóng lạnh, chỉ nên bật 30 phút trước khi sử dụng thay vì để 24/24. Cùng với đó, để sử dụng thiết bị điện hiệu quả, bạn nên ưu tiên các thiết bị có nhãn năng lượng (số sao càng cao càng tiết kiệm điện) và các thiết bị có công nghệ Inverter (tiết kiệm điện hơn các loại thông thường). Ngoài ra, hãy tắt các thiết bị khi không sử dụng, bảo dưỡng định kỳ và tránh sử dụng quá công suất để tiết kiệm điện và bảo vệ thiết bị.

Bộ Công Thương khẳng định, việc sử dụng điện tiết kiệm – hiệu quả không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện, mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa hè năm 2025.