Tiết lộ về cuộc sống kín tiếng của CEO Apple Tim Cook

TPO - CEO Apple Tim Cook ngoài đời là một người khá kín tiếng. Ông có thói quen dậy từ 4h sáng, dành một tiếng đọc cả hàng trăm e-mail công việc.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Australian Financial Review, ông Tim Cook chia sẻ có thói quen dậy từ 4-5 giờ sáng. Thời điểm đó là lúc ông có thể thoải mái sử dụng thời gian của mình theo cách phù hợp nhất.

"Tôi làm vậy vì cảm thấy có thể kiểm soát thời gian vào buổi sáng tốt hơn vào buổi tối và ban ngày. Những yếu tố diễn ra suốt cả ngày khiến bạn dễ chệch hướng. Buổi sáng sớm là của bạn", người đứng đầu Apple nói.

Sau khi thức dậy, CEO Tim Cook sẽ dành thời gian 1 tiếng đầu tiên để đọc và trả lời thư điện tử của khách hàng và nhân viên. Gần 1.000 e-mail mỗi ngày đều được ông đọc và trả lời.

"Tôi liên tục nhận được phản hồi mỗi ngày và đã đọc một số lượng lớn thư gửi tới. Nó giúp tôi bắt kịp những gì khách hàng đang cảm nhận, suy nghĩ và mong muốn thực hiện", ông Cook cho biết.

Bên cạnh guồng quay công việc, ông Cook dành thời gian tập thể dục đều đặn, như một cách giúp ông cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Vị CEO không sử dụng phòng tập trong khuôn viên tập đoàn Apple mà chọn một phòng tập bên ngoài. Chia sẻ với tờ New York Times, Tim Cook cho biết: "Mỗi ngày, tôi dành 1 tiếng để tập gym. Trong thời gian vận động, tôi không bao giờ cầm điện thoại".

Đáng chú ý, lãnh đạo Apple từng khen đồng hồ thông minh Apple Watch vì đã giúp ông giữ hình thể và thậm chí giảm cân. Ngoài ra, bữa sáng hàng ngày của ông thường gồm ngũ cốc không đường, sữa hạnh nhân, thịt xông khói, lòng trắng trứng...

Tim Cook chia các khoảng thời gian trong ngày để làm việc với một nhóm khác nhau. Những cuộc họp chiến lược tại trụ sở Apple của Tim Cook kéo dài 5-6 tiếng và ông thích đặt câu hỏi cho nhân viên nhằm tìm ra phương án hiệu quả nhất. CEO của Apple còn được biết đến là người đến văn phòng đầu tiên và cũng là người cuối cùng rời văn phòng.

Vị doanh nhân mới đến thăm Việt Nam vào sáng nay (15/4) được biết đến với phong cách sống kín tiếng. Trong năm 2021, tờ New York Post tiết lộ ông đã đầu tư số tiền lên tới 9,1 triệu USD (tương đương hơn 228 tỷ đồng) để mua một biệt thự tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với sân golf sang trọng ở Nam California, Mỹ.

Theo Forbes, tỷ phú này gia nhập Apple năm 1998 sau nhiều năm làm việc tại Compaq và IBM. Năm 2011, ông trở thành CEO của Apple. Từ năm 2005 đến nay, ông còn là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Nike.