Tiết lộ bất ngờ về bà chủ của tàu cá vừa xảy ra vụ án mạng trên biển Cà Mau

TPO - Bà P.T.H – chủ tàu cá vừa xảy ra vụ giết người trên biển cũng là chủ tàu cá có ngư dân bị hành hạ dã man như thời Trung cổ gây xôn xao dư luận hồi tháng 5 vừa qua.

Ngày 23/5, ông Nguyễn Đình Triểu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: Đơn vị vừa có báo cáo về vụ giết người xảy ra trên tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau.

Theo UBND thị trấn Sông Đốc, vào chiều 20/5, phương tiện mang BKS BT 93599-TS do ông Lý Thanh Phong làm thuyền trưởng tiếp nhận 5 thuyền viên từ tàu BT 97993-TS với lý do tàu này chở người bị thương vào bờ. Hai tàu này đều do bà P.T.H (SN 1958, ở xã An Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ.

“Bà P.T.H cũng là chủ tàu có ngư dân bị bạn tàu dùng kìm bẻ răng, hành hạ dã man gây xôn xao dư luận hồi tháng 5/2023”, ông Triểu cho biết thêm.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 21h ngày 20/5, 6 thuyền viên trên phương tiện mang BKS BT 93599-TS tổ chức nhậu. Trong lúc nhậu, ông Nguyễn Trọng Nhân và ông S. có xảy ra cự cãi, xô xát với nhau và được can ngăn.

Sau đó, ông S. bỏ lên nóc cabin nằm ngủ. Vì còn bực tức chuyện bị ông S. đánh nên khoảng 2h sáng 21/5, Nhân vào cabin lấy dao dùng để xẻ mực đâm nhiều nhát vào người ông S. gây thương tích nặng.

Sau khi đâm xong, Nhân vứt dao xuống biển và thông báo với những người còn lại trên tàu là đã đâm ông S.. Những người trên tàu lên kiểm tra thì ông S. đã tử vong.

Tại thời điểm đó, thuyền trưởng đã báo vụ việc với chủ tàu và Đồn biên phòng Sông Đốc; đồng thời cho tàu chạy vào đất liền để xử lý.

Hiện Công an thị trấn Sông Đốc đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ Nhân và phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể về cho gia đình mai táng.