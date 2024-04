TPO - Làm việc với đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế tiếp tục kiến nghị khắc phục bất cập trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Công trình này cần sớm đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch để xứng tầm là trục giao thông huyết mạch của quốc gia.

Chiều 19/4, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh TT-Huế về khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nêu vấn đề, qua nhiều lần góp ý và chỉnh sửa, bổ sung, Luật Đường bộ và Luật Trật tự, ATGT đã cơ bản hoàn thiện.

Để chuẩn bị cho việc thông qua hai dự thảo luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tế; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất và những nội dung cần bổ sung vào hai dự thảo luật...

Theo báo cáo của UBND tỉnh TT-Huế, địa phương này hiện có 11.033 tuyến giao thông đường bộ. Trong đó, có tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan với chiều dài 97km (chiếm 2%); 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn với tổng chiều dài 485,26 km (chiếm 5%). Hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh tương đối đa dạng, có tính kết nối, liên hoàn, nhiều đầu mối giao thông quan trọng.

Làm việc với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Quý Phương đã trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của tỉnh; cùng các nội dung theo đề nghị của đoàn công tác.

Liên quan những bất cập trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Phan Quý Phương cho rằng, đây là tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch quốc gia, phương tiện 63 tỉnh thành lưu thông Bắc - Nam đều qua đây, khác với các cao tốc nội tỉnh, hay giữa 2 hay 3 tỉnh.

Do vậy, cần sớm đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch, xứng tầm là trục giao thông huyết mạch quốc gia. Trước mắt, cần đầu tư mở rộng 4 làn xe có dải phân cách cứng, làn dừng khẩn cấp và đồng bộ các thiết chế quản lý cao tốc như camera giám sát tốc độ, điện chiếu sáng, sóng viễn thông...

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đánh giá cao công tác đảm bảo trật tự ATGT của tỉnh TT-Huế thời gian qua; khẳng định những ý kiến, kiến nghị của địa phương là xác đáng và sát với thực tiễn, góp phần giúp đoàn công tác bổ sung, đóng góp vào các dự thảo luật. Đoàn công tác đề nghị các sở, ngành liên quan, tiếp tục bổ sung bằng văn bản thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để hoàn thiện các dự thảo luật.

Trước đó, vào sáng 19/4, đoàn công tác cũng đã có chuyến khảo sát thực tế tại nút giao dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, TT-Huế.

Vào giữa tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”, từng đi khảo sát tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Tại chuyến khảo sát này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh cũng từng nêu ý kiến, đến nay, lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo khi thiết kế dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đã đạt lưu lượng thiết kế. Do đó, cần phải đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường lên 4 làn xe, nhằm đảm bảo khai thác trong giai đoạn từ 2025 - 2030.