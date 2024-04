Bổ sung trạm dừng nghỉ tạm thời trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 18/4, hai trạm dừng nghỉ tạm thời thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bắt đầu được khởi công xây dựng tại vị trí Km 64 và Km 77 qua địa bàn tỉnh TT-Huế.

Theo Ban Quản lý Dự án (BQLDA) đường Hồ Chí Minh, hai trạm dừng nghỉ này đầu tư theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách. Nhà đầu tư hai trạm dừng nghỉ tạm thời đã được UBND tỉnh TT-Huế cấp phép thực hiện. Từ hôm nay, công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành trước ngày 30/4.

Theo đó, hai trạm dừng nghỉ tạm thời đặt tại hai điểm thuộc Km64 (bên trái tuyến, hướng Nam - Bắc) và tại Km77 (bên phải tuyến, hướng Bắc - Nam, thuộc địa phận TP. Huế).

Liên quan đến hạng mục bổ sung đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đó là đầu tư thí điểm mở rộng 7 điểm dừng xe khẩn cấp tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, công trình này hiện đang được cân nhắc, có thể dừng thực hiện sau khi đầu tư xây hai trạm dừng nghỉ tạm thời kể trên, cũng như triển khai chủ trương mở rộng đồng nhất 4 làn xe cho tuyến giao thông này.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế cùng các sở, ngành liên quan cũng vừa có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe.

Đoàn công tác đã kiểm tra tại Km 3+500, Tỉnh lộ 14B, xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) - điểm đầu dự kiến mở rộng để kết nối vào nút giao liên thông với cao tốc. Kiểm tra tổng thể quy mô, hướng tuyến mở rộng; đường gom, các nút giao liên thông, các nút bổ sung ở Tỉnh lộ 15; đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng mỏ vật liệu xây dựng, bãi thải; sử dụng đường công vụ phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia trên trục Bắc - Nam; tuyến được phân kỳ đầu tư, đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe. Mặc dù điều kiện khai thác còn hạn chế nhưng do tính cơ động và thuận lợi, ngay sau khi đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ, giảm tải cho Quốc lộ 1 từ 30-40% về cả lưu lượng và số vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn nhiều bất cập về hạ tầng cũng như ý thức tham gia giao thông, nên trong thời gian qua trên tuyến cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn. UBND tỉnh TT-Huế đã có các văn bản yêu cầu BQLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định lại an toàn giao thông để hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn toàn tuyến; hoàn thành các giải pháp khắc phục trước mắt.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh, do tính cơ động và thuận lợi, lượng giao thông gia tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo khi thiết kế dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đến nay, trên tuyến đã đạt lưu lượng thiết kế, cần phải nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác giai đoạn 2025 - 2030.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 98km, trong đó qua địa phận Quảng Trị dài hơn 37km, còn lại là đoạn qua TT-Huế. Trên tuyến hiện có hơn 1.500 biển báo giao thông các loại theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Gần đây, trên tuyến cao tốc qua địa bàn TT-Huế xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người và nhiều người bị thương. Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, ngoài nguyên nhân do bất cập hạ tầng giao thông, tai nạn xảy ra trên cao tốc một phần do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông.