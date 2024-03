Phương tiện tăng nhanh so dự báo thiết kế, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cần mở rộng 4 làn xe

TPO - Theo ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo khi thiết kế dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hiện đã đạt lưu lượng thiết kế, do đó cần phải đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường lên 4 làn xe, nhằm đảm bảo khai thác trong giai đoạn từ 2025 - 2030.

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát tình hình thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Đoàn công tác đã đến khảo sát tại nút giao Km48 - Tỉnh lộ 9 qua xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế). Đây là vị trí nhập làn từ 2 làn thành 1 làn - nơi từng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ với xe container vào ngày 18/2, làm 3 người tử vong.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã nghe các cơ quan, đơn vị chức năng báo cáo các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực nói trên.

Ông Lê Văn Sáu - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, cho biết, sắp tới tất cả tim đường cao tốc trên tuyến này đều được bắn đinh phản quang; ở hai bên hộ lan lắp đặt thêm tiêu tròn phản quang tạo thuận lợi về quan sát cho người điều khiển phương tiện giao thông. Còn tại các nút giao sẽ bố trí bổ sung về cảnh báo đường hẹp, lưu ý phải đi chậm, sơn giảm tốc để cưỡng bức giảm tốc độ.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến những bất cập trên tuyến cao tốc đi qua địa bàn.

Theo ông Hoàng Hải Minh, Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan là tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia trên trục Bắc - Nam; kết nối liên thông các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị, Huế đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Do khó khăn chung về nguồn lực, tuyến được phân kỳ đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe.

Mặc dù điều kiện khai thác còn hạn chế, nhưng do tính cơ động và thuận lợi, ngay sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường đã phát huy hiệu quả, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là rất lớn và không ngừng gia tăng.

Nếu như năm 2022, lưu lượng phương tiện là 1.500-2.000 xe/ngày đêm; năm 2023 là 2.500-3.500 xe/ngày đêm, thì đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn (tháng 2/2024) lưu lượng phương tiện tăng 100% so với trước đó, với 5.000-6.000 lượt xe/ngày đêm. Tuyến đường đã góp phần chia sẻ, giảm tải cho Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả mang lại, trên tuyến cao tốc này đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thời gian gần đây. Trong đó, có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 18/2 và rất nghiêm trọng xảy ra ngày 10/3, làm 5 người chết, 5 người bị thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho rằng, do tính cơ động và thuận lợi, lưu lượng phương tiện giao thông tham gia giao thông trên tuyến đã gia tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo khi thiết kế của dự án. Đến nay, tuyến cao tốc đã đạt lưu lượng thiết kế, do đó cần phải nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác giai đoạn 2025 – 2030.

Qua khảo sát thực tế dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao kết quả triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh TT-Huế, dự án đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương; đồng thời, ghi nhận thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ông Nguyễn Đức Hải cho biết, đối với những kiến nghị của các địa phương, đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, báo cáo Quốc hội.

So với số liệu dự báo khi lập dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, lưu lượng phương tiện giao thông hiện nay trên tuyến cao tốc đã đạt 6.000 lượt xe/ngày đêm, tiệm cận với số dự báo đến năm 2025 là 7.545 xe/ngày đêm. Trong khi, tuyến Quốc lộ 1 hiện khai thác 4 làn xe, với lưu lượng thực tế là 10.000 - 11.000 xe/ngày đêm, đang có dấu hiệu quá tải. Như vậy, việc nâng cấp cao tốc lên 4 làn xe là phù hợp với nhu cầu thực tế. (Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh kiến nghị).