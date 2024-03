Lắp camera phạt nguội, tăng dày biển báo đảm bảo an toàn giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 1/3, thông tin từ Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh TT-Huế cho biết, sau hơn 3 ngày rà soát hiện trường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Khu Quản lý Đường bộ II (Bộ GTVT), Cục Cảnh sát Giao thông CSGT (Bộ Công an), Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban ATGT tỉnh TT-Huế đã thống nhất các giải pháp bổ sung, điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến.

Theo đó, đối với các đoạn 2 làn xe cho phép vượt xe, đề xuất bố trí thêm một số loại biển báo như “Chú ý quan sát nguy cơ tai nạn đối đầu”. Tại đoạn cách 300m đến vị trí kết thúc vượt, bố trí biển chỉ dẫn “Chú ý hết đoạn đường cho phép vượt xe”.

Đối với các đoạn đường có 2 làn xe không cho phép vượt, bắt đầu vào vị trí vạch sơn liền cấm vượt, sẽ bổ sung thêm biển chỉ dẫn “Đoạn đường cấm vượt xe”. Trong cự ly khoảng 500m bố trí biển khuyến cáo “Đi đúng phần đường, tốc độ cho phép để tránh tai nạn đối đầu”.

Đối với các đoạn 4 làn xe cho phép vượt, nghiên cứu bổ sung và lưu ý từ đoạn vuốt nối chuyển từ 4 làn xe cách trước 300m đến khi kết thúc đoạn vượt xe, bổ sung biển báo “Chú ý hết đoạn đường cho phép vượt xe”. Bố trí các biển báo, biển phụ gồm “Kết thúc đường đôi”, “Đường bị thu hẹp”, “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu”, “Đi chậm”. Cụm biển báo này được nhắc lại 2 lần trong khoảng cách 200m và 100m.

Đoàn công tác còn rà soát và thống nhất đề xuất một số vị trí đường thẳng, tầm nhìn tốt để thay vạch sơn tim đường nét liền thành nét đứt (đoạn cho phép vượt xe); kéo dài thêm vị trí vượt xe tại các đoạn có 2 làn xe đảm bảo tầm nhìn; bổ sung thêm các gờ giảm tốc tại các vị trí bắt đầu cảnh báo, sau đó đến đoạn nhắc lại cũng bố trí thêm gờ giảm tốc…

Theo Ban ATGT tỉnh TT-Huế, qua kiểm tra hiện trường, đoàn công tác còn thống nhất đề xuất điều chỉnh tốc độ tối thiểu một số vị trí từ 60km/h về 40km/h tại những đoạn đường có địa hình khó khăn, dốc dài liên tục...

Trong lần kiểm tra này, các bên liên quan cũng đề xuất bố trí camera xử phạt nguội các trường hợp chạy sai làn đường, với khoảng cách 2km bố trí 1 camera. Trước mắt, bố trí các camera theo dạng ghi hình để xử phạt lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, vượt tại đoạn không cho phép vượt.

Các đơn vị chức năng kiến nghị sớm phủ sóng mạng viễn thông để phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và tuần tra kiểm soát. Đoàn công tác liên ngành đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương trên tuyến tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý, khắc phục một số vị trí hàng rào bảo vệ bị người dân tự ý tháo dỡ để tạo lối đi tắt trái phép vào cao tốc; tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng các thiết bị nghiệp vụ xử lý vi phạm, nhất là đối với phương tiện phóng nhanh, lấn làn, vượt ẩu...

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km (nối giữa hai tỉnh Quảng Trị và TT-Huế) hiện có hơn 1.500 biển báo giao thông các loại theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Trên tuyến gần đây xảy ra những vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, ngoài nguyên nhân do bất cập hạ tầng giao thông, nguyên nhân gây tai nạn một phần do ý thức người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông.