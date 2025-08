Tiếp sức ngư dân Huế bám biển bền vững

Diễn ra ngày 1/8 tại Cảng cá Thuận An (phường Thuận An, TP Huế), chương trình do Báo Pháp luật TPHCM phối hợp với UBND TP Huế tổ chức đã trao 50 phần quà (mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng) cho các ngư dân tiêu biểu TP Huế đang ngày đêm bám biển, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.

Chương trình “Cùng ngư dânthắp sáng đèn trên biển” diễn ra tại TP Huế.

Quà tặng gồm cẩm nang đánh bắt hải sản an toàn, bộ bình ắc quy, đèn pin, đèn led và túi thuốc y tế cơ bản. Ngoài ra, 20 suất học bổng (trị giá khoảng 3 triệu đồng mỗi suất) cũng được trao cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, chương trình còn góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật thông qua các hoạt động tọa đàm, hỏi đáp trực tiếp, giúp ngư dân nâng cao nhận thức về khai thác hải sản hợp pháp, tuân thủ quy định, hướng tới mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng IUU”.

Theo Ban tổ chức, từ khi khởi động, hành trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đi qua 22 tỉnh, thành ven biển, huy động nguồn lực xã hội hóa trao hơn 3.800 phần quà, 600 suất học bổng cho ngư dân và con em. Trong năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô, tích hợp thêm các nội dung phổ biến kỹ thuật, công nghệ nuôi trồng và khai thác hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Báo Pháp luật TPHCM khẳng định, ngư dân không chỉ là lực lượng lao động quan trọng trong phát triển kinh tế biển mà còn là những “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, chương trình góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật, giúp ngư dân nâng cao nhận thức về khai thác hải sản hợp pháp.

Chương trình lần này còn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ trong triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, đồng bộ, đảm bảo an toàn, hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Chương trình được nhiều ngư dân Huế kỳ vọng không chỉ tiếp sức để bà con vươn khơi bám biển, mà còn thắp sáng niềm tin về một tương lai phát triển hài hòa giữa sinh kế, đảm bảo quy định pháp luật và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.