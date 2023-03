Tiếp nối nghìn việc tốt

TP - Dành tiền tiết kiệm để giúp bạn chữa bệnh hiểm nghèo, cắt mái tóc tặng bệnh nhân ung thư... là những câu chuyện xúc động của thiếu nhi Bắc Ninh tiếp nối phong trào “Nghìn việc tốt”.

Giúp bạn chữa bệnh hiểm nghèo

Cuối tuần, em Ngô Thị Cẩm Ly ở khu phố Tam Sơn, phường Tam Sơn (thành phố Từ Sơn) rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô giáo và bạn cùng lớp đến thăm hỏi, động viên. Ly vui vẻ trò chuyện cùng cô giáo và bạn. Thi thoảng, Ly nhớ lại những kỉ niệm ngày còn đến lớp. Khuôn mặt của Ly hiện lên sự hào hứng mỗi khi nhắc đến thầy cô và các bạn. Nhìn thấy con tinh thần phấn chấn, chị Nguyễn Thị Thoan (mẹ của Ly) rơm rớm nước mắt. Chị Thoan chia sẻ, hơn một năm qua, Ly phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật. Tháng 11/2021, khi đang học lớp 7 ở trường THCS Tam Sơn, Ly phát hiện u não phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Hơn 1 năm qua, Ly chủ yếu nằm ở bệnh viện, rất ít khi được ở nhà. “Trong thời điểm con gái tôi gặp khó khăn, thầy cô và các bạn đã luôn động viên, hỗ trợ gia đình tôi khiến chúng tôi rất cảm động và biết ơn”, chị Thoan chia sẻ.

Khi em Ly mới phát hiện bị bệnh u não, em Ngô Quỳnh Ánh học cùng lớp với Ly đã quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để tặng bạn Ly có thêm tiền điều trị bệnh. Em Ánh cho hay, hơn 1 triệu đồng em tặng bạn Ly để chữa bệnh là tiền tiết kiệm từ phần thưởng học sinh giỏi và mừng tuổi. Hai em là đôi bạn thân và ở cùng khu phố, bởi vậy khi biết bạn Ly mắc bệnh phải nghỉ học, gia đình rất tốn kém trong việc chữa trị cho Ly nên em kêu gọi các bạn trong lớp cùng chung tay giúp đỡ Ly.

Cô Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Sơn chia sẻ, từ em Ngô Quỳnh Ánh, nhà trường biết được hoàn cảnh của gia đình em Ly nên Liên đội trường THCS Tam Sơn đã phát động thầy cô giáo và toàn thể học sinh trong trường dành tiền tiết kiệm giúp đỡ em Ly chữa bệnh. Trường THCS Tam Sơn đã quyên góp được khoảng 70 triệu đồng trao tặng em Ly. “Số tiền giúp đỡ em Ly của nhà trường không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm của các em học sinh và thầy cô với em Ly. Cách đây 60 năm, phong trào “Nghìn việc tốt” do thầy giáo Nguyễn Đức Thìn phát động từ trường THCS Tam Sơn. Bởi vậy, việc giúp đỡ em Ly là một trong những câu chuyện đẹp mà các em học sinh và thầy cô trường THCS Tam Sơn tiếp nối phong trào “Nghìn việc tốt”, cô Kim Anh cho biết.

Trao mái tóc tặng bệnh nhân ung thư

Một ngày đầu tháng 3, trường Tiểu học Ninh Xá (huyện Thuận Thành) đón nhận một câu chuyện xúc động. Câu chuyện nhân ái này nhanh chóng lan tỏa đến các thầy cô và học sinh trong trường. Đó là việc một học sinh trường Tiểu học Ninh Xá đã cắt mái tóc của mình trao tặng bệnh nhân ung thư. Trong bức thư cảm ơn của Giám đốc Bệnh viện K ở thành phố Hà Nội gửi em Nguyễn Thị Hoài An (học sinh trường Tiểu học Ninh Xá) có đoạn viết: “Mái tóc được trao đi với những thông điệp ý nghĩa là món quà tinh thần giá trị lớn lao, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các chị em vượt qua và chiến thắng bệnh tật”.

Em An chia sẻ, em đang là học sinh lớp 5E, trường Tiểu học Ninh Xá. Qua tìm hiểu thông tin trên báo chí, mạng internet, em biết nhiều bệnh nhân ung thư bị rụng hết tóc trong quá trình điều trị, trong đó có nhiều em thiếu nhi và phụ nữ. Bởi vậy, em rất thương những bệnh nhân ung thư đang phải cố gắng vượt qua bệnh tật. Em trao đổi với bố mẹ về tâm nguyện cắt mái tóc của mình để tặng bệnh nhân ung thư. Bố mẹ em vui vẻ đồng ý. Mẹ đưa em lên Bệnh viện K để trao mái tóc của em tặng bệnh nhân ung thư. “Mái tóc của em nuôi được 3 năm. Em mong muốn việc làm của mình có thể góp phần tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân ung thư, nhất là các bạn cùng độ tuổi của em vượt qua bệnh tật”, em An tâm sự.

Cô Trần Thị Thành Văn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Xá cho biết thêm, khi biết việc trao mái tóc tặng bệnh nhân ung thư của em Nguyễn Thị Hoài An, nhà trường đã tổ chức tuyên dương em An tại giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần để lan tỏa những việc tốt đến các em học sinh trong trường. Em An là học sinh đầu tiên trong trường cắt mái tóc của mình tặng bệnh nhân ung thư. Việc làm nhân văn của em An đã truyền cảm hứng đến nhiều em học sinh trong trường để viết tiếp những câu chuyện đẹp hưởng ứng phong trào “Nghìn việc tốt”.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, suốt 60 năm qua, thiếu nhi Bắc Ninh luôn tiếp nối phong trào “Nghìn việc tốt”. Tại 290 Liên đội các trường tiểu học và THCS trong tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện nhiều việc làm tốt, các gương học sinh tiêu biểu được tuyên dương trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần để lan tỏa những câu chuyện đẹp trong phong trào “Nghìn việc tốt”.