Thuyết phục cha cho thi hoa hậu và cái kết bất ngờ

TPO - Có sự trùng hợp bất ngờ trong hai đêm tổng duyệt khi Huỳnh Thị Thùy Dung bốc trúng thăm giả định Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Điều đó trở thành hiện thực trong đêm chung kết.

Danh hiệu không phải bệ phóng để tiến vào showbiz

Bất cứ ai tiếp xúc với Thùy Dung đều có chung nhận xét cô đơn giản đến đáng mến. Hiếm có hoa hậu, á hậu nào bước ra từ các cuộc thi nhan sắc lại giản dị và kín tiếng như Thùy Dung.

Thùy Dung khẳng định cô chưa bao giờ có suy nghĩ nếu đạt danh hiệu sẽ làm bệ phóng để tiến vào showbiz.

“Khi may mắn được ban tổ chức trao danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016, tôi trân trọng như một món quà, phần thưởng cho hành trình cố gắng của mình trước đó. Mọi người thường đùa rằng danh hiệu Á hậu 2 là an toàn và ít bị soi mói nhất. Tôi vốn sống khép kín nên có thể xem đó là may mắn khi tôi không phải chịu quá nhiều áp lực từ phía dư luận. Nhưng không vì thế mà tôi lơ là trong việc giữ gìn hình ảnh của một á hậu”, Thùy Dung bộc bạch.

Lý do Thùy Dung tham gia Hoa hậu Việt Nam cũng đơn giản như cách cô đón nhận danh hiệu cao quý từ cuộc thi. Ít ai biết rằng Hoa khôi Ngoại thương 2016 phải vất vả thuyết phục ba đồng ý.

Thùy Dung kể ban đầu ba phản đối cô thi hoa hậu, còn mẹ và các chị ủng hộ. “Tôi định sẽ lén nộp đơn đi thi nhưng ba là người giữ hết giấy tờ trong nhà nên không thể. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ và dành một buổi tối để thuyết phục ba. Tôi muốn chứng tỏ cho gia đình thấy sự trưởng thành, mong muốn được học hỏi và trải nghiệm bản thân nhiều hơn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình và mong ba luôn tin tưởng vào con gái”, Thùy Dung tâm sự.

Chính ba mẹ không ngờ quyết định táo bạo của Thùy Dung năm ấy đã giúp cô trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau cuộc thi, Thùy Dung tiếp tục việc học ở trường, hoàn thiện các kỹ năng theo định hướng riêng: không ồn ào, không scandal.

Dù có nhiều tài lẻ nhưng Thùy Dung cho rằng cô chưa có đủ yếu tố để trở thành nghệ sĩ. Theo Thùy Dung, ngoài tài năng cần có duyên và nền tảng vững chắc mới dám bước chân vào showbiz đầy thử thách, cam go.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi là gia đình, đam mê cũng như hạnh phúc của bản thân. Nếu có thể đạt được những gì mình muốn và gia đình chung sống hạnh phúc thì việc biến mất trong showbiz cũng không phải vấn đề quá lớn đối với tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp và cập nhật hình ảnh thường xuyên để đáp lại tấm lòng của những người đã luôn yêu quý mình”, Á hậu Thùy Dung chia sẻ.

Có một chuyến tàu mang tên Hoa hậu Việt Nam

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, Á hậu Thúy An chia sẻ thế này: “Hoa hậu Việt Nam là một chuyến tàu thời gian. Chúng ta khởi hành cùng lúc nhưng mỗi người sẽ có điểm dừng khác nhau, sẽ có người xuống ga và sẽ có người cùng đi tiếp trên chặng hành trình tiếp nối đó. Người xem đó là một cuộc dạo chơi đầy thi vị, người lại học hỏi được rất nhiều từ chính những lữ khách trên tàu… Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi bao xa, bao lâu mà chúng ta sẽ trưởng thành thế nào sau khi rời con tàu đó!”.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Thúy An thổ lộ hành trình với cương vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 là dấu ấn cô không thể quên.

“Trong hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, tôi và các thí sinh được đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ vì mọi người chưa hiểu nhau, chưa thân, nhưng sau đó thì quấn quýt như chị em trong nhà. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là mỗi sáng thức dậy trong nhà chung. Những thanh âm sôi động, náo nhiệt lúc đó như làm bừng tỉnh cơn ngái ngủ. Nào là tiếng í ới gọi nhau, tiếng bước chân chạy, tiếng vang từ bộ đồ trang điểm… như đánh thức từng tế bào, rạo rực đến kỳ lạ.

Ấn tượng khác trong cuộc thi là những chuyến xe và chuyến bay. Từ Nam ngược ra Bắc rồi vào miền Trung. Đến mỗi nơi, cảm xúc lại một khác. Dù có ngày di chuyển liên tục hay tập luyện tới mệt nhoài thì khi ngồi lại bên nhau vẫn là những nụ cười thật thân ái. Các cô gái đều cùng chung một mục tiêu hướng về chiếc vương miện cao quý nhưng trong những khoảnh khắc đời thường đó chỉ giản dị gọi tên chị - em, bạn bè. Không có sự tranh giành, đố kỵ, chỉ có tiếng cười và những giọt nước mắt khi phải chia xa sau mỗi vòng loại.

Chạm tới ký ức Hoa hậu Việt Nam 2018, mọi thứ ùa về khiến tôi không nguôi nhớ và có một chút nuối tiếc. Nuối tiếc vì thời gian ở bên nhau không thể kéo dài mãi và nuối tiếc vì không thể chia đều vương miện cho tất cả cô gái đi tới đêm chung kết… Nuối tiếc lắm nhưng tôi tin là mỗi người sẽ gói gém ký ức đó lại để làm hành trang cho mình sau này. Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam 2018 đã cho An một kỷ niệm thanh xuân vô cùng đẹp”, Á hậu Thúy An tâm sự.