Thực hư thông tin tuyên dương nữ giám đốc ở Bạc Liêu từng bị khởi tố

TPO - Đảng ủy phường 7 (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho rằng, người được tuyên dương là chồng nữ giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh. Tuy nhiên, do bận việc nên ông này không đến dự lễ tuyên dương mà nhờ vợ đi thay.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản T.B đăng tải trên trang Fanpage D.L.B.L hình ảnh bà N.H.N, Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh nhận tuyên dương tại Đảng bộ phường 7 (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Nội dung bài đăng cho rằng bà N.H.N, Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh "làm lây lan dịch bệnh bị khởi tố mà được Đảng ủy phường 7 tuyên dương vì đã có đóng góp trong công tác phòng, chống dịch!”.

Thông tin này gây xôn xao cộng động mạng vì hơn một năm trước, bà N.H.N từng bị khởi tố vì hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Cụ thể, ngày 23/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với N.H.N về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật hình sự.

Trước thông tin trên, ngày 22/3, một lãnh đạo Đảng ủy phường 7 khẳng định, không có việc phường tuyên dương bà N.H.N. Việc khen thưởng không liên quan gì đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mà tuyên dương các cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, khó khăn ở địa phương trong nhiều năm qua.

Theo vị lãnh đạo này, ngày 17/3, Đảng ủy phường 7 có tổ chức tuyên dương trong quý 1/2023. Trong đợt tuyên dương này, Đảng ủy phường 7 có tuyên dương ông N.C.T, Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đông Anh.

Tuy nhiên, ngày nhận tuyên dương, ông N.C.T có công việc nên không đến nhận được và nhờ vợ là bà N.H.N, Giám đốc TNHH MTV Mỹ phẩm Đông Anh đi nhận thay.