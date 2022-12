Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về công tác an ninh khu vực Lăng Bác

TPO - Năm 2022, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BQL Lăng) đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo trật tự trong khu vực.

Chiều 28/12, tại Hà Nội, BQL Lăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền Trưởng ban BQL Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; Đại tá Phạm Hải Trung - Phó Trưởng ban BQL Lăng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; Đại tá Đỗ Xuân Tiệp - Phó Trưởng ban BQL Lăng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Theo Đại tá Phạm Hải Trung, năm 2022 diễn ra nhiều ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và cơ quan như 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ” trên không, 65 năm ngày Bác Hồ đến Đá Chông, 30 năm hợp tác trực tiếp giữa BQL Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.

Cùng với đó, đơn vị triển khai nhiều nội dung lớn, quan trọng có tính cơ bản, lâu dài; lượng khách đến viếng Bác, tham quan khu vực Lăng, Khu Di tích K9 tăng đột biến sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo BQL Lăng đã quán triệt, triển khai toàn diện, hiệu quả, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nhiệm vụ y tế bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối, các nội dung hợp tác y tế với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Mátxcơva, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo trật tự trong khu vực. Duy trì nghiêm các quy định, chế độ thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên nắm tình hình, tăng cường tuần tra, trinh sát, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trong khu vực; hoàn thiện, bổ sung kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh và tổ chức luyện tập phương án bảo vệ Công trình Lăng.

Cùng với đó, chủ động dự báo tình hình, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng có liên quan bảo đảm an ninh, trật tự khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các buổi lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các sinh hoạt chính trị, văn hoá diễn ra tại khu vực Lăng và K9, nhất là các buổi lễ viếng cấp Nhà nước, lễ viếng của các Nguyên thủ quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tại khu vực trong thời gian diễn ra các kỳ họp Trung ương, Quốc hội và các dịp lễ, tết. Duy trì kiểm tra, kiểm soát an ninh, phục vụ nhân dân tham gia các hoạt động trong khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Dịp này, lãnh đạo BQL Lăng phát động phong trào thi đua năm 2023; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các lực lượng trong BQL Lăng; công bố quyết định khen thưởng của Trưởng ban BQL Lăng đối với các tập thể và cá nhân tiêu biểu.