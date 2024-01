Thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn cho Việt Nam

TPO - Ngày 26/1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng ngài Cho Tae Yul mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm dày dạn trong ngành đối ngoại, Bộ trưởng Cho Tae Yul sẽ lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Cho Tae Yul cũng như tăng cường phối hợp giữa hai bộ ngoại giao nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc” phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa thời gian tới.

Bộ trưởng Cho Tae Yul bày tỏ vui mừng về quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc” đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thương mại song phương; phối hợp triển khai hiệu quả “Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc”.

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) Hàn Quốc và khuyến khích chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn cho Việt Nam; phối hợp triển khai hiệu quả Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDPF).

Hàn Quốc nhất trí hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa; mở rộng giao lưu thế hệ trẻ hai nước; cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước thông qua các hoạt động thiết thực như Gặp gỡ Hàn Quốc (Meet Korea); hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tiếp nhận lao động của Việt Nam thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN - Hàn Quốc, sớm triển khai trở lại các hoạt động trong cơ chế Mekong - Hàn Quốc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024; hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) năm 2025.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình thông qua luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).