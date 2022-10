Thừa Thiên - Huế tức tốc nâng mức xả lũ thủy điện lên tối đa 1.000 m3/s lúc nửa đêm

TPO - Theo dự báo, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở miền núi và đồng bằng TT-Huế, với cao điểm vào ngày 15/10, sẽ khiến lũ trên các sông đạt mức báo động 2, báo động 3. Do đây là đợt mưa lũ kép, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vừa nhận lệnh khẩn nâng cao mức xả nước để chủ động đón lũ.

Sáng 14/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, chủ hồ thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ (thị xã Hương Trà, TT-Huế) vừa nhận được lệnh vận hành điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1.000 m3/s từ 23 giờ 30 phút tối qua (13/10).

Tương tự, hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương cũng nhận được lệnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn và tuabin theo lệnh cũ từ 250-500 m3/s lên 700-800 m3/s, bắt đầu lúc 23 giờ tối 13/10.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, suối (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Theo các kịch bản mới nhất của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các chuyên gia đầu ngành nhận định, tỉnh TT-Huế sẽ là một trong những tâm điểm của đợt mưa lớn lần này, kéo dài từ ngày 14 đến 16/10, với tổng lượng từ 500-700 mm, có nơi trên 800mm (tương đương với lượng mưa ở các huyện Nam Đông và Phú Lộc đợt vừa qua), thậm chí có nơi 1.000mm.

Theo ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng ở miền núi và cả đồng bằng của tỉnh, cao điểm nhất vào ngày 15/10, dự báo lũ trên các sông ở tỉnh này sẽ đạt báo động 2, báo động 3. Đây là đợt mưa lũ kép, các hồ thủy lợi, thủy điện ở TT-Huế trong những ngày qua nhận được lệnh vận hành điều tiết để đưa mực nước hồ chứa về mức đón lũ.

Được biết, do là một trong những tỉnh tâm điểm của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 14 đến ngày 16/10, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, ngư dân trên địa bàn, đến sáng 14/10, các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương ven biển TT-Huế đã hoàn thành kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, trên địa bàn hiện có 2.062 phương tiện, với 11.350 lao động hoạt động khai thác thuỷ sản. Trong đó, có 612 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá.

Báo cáo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho hay, đến sáng 14/10, tàu thuyền toàn tỉnh đã vào bờ neo đậu an toàn. Các khu neo đậu tránh trú bão như Cảng cá Thuận An, Tư Hiền, các khu neo đậu Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Hiền, Hải Dương, Lộc Trì và 55 âu thuyền nhỏ và vũng neo đậu tự nhiên đủ năng lực, điều kiện phục vụ neo đậu cho các phương tiện tàu thuyền. Các địa phương đã có phương án bố trí tàu thuyền vào neo đậu tránh trú khi thời tiết xấu.

Cảng vụ Hàng hải TT-Huế cũng có phương án đảm bảo an toàn cho các tàu hàng hải, neo đậu an toàn tại các cảng biển Thuận An, Chân Mây, tránh va trôi.