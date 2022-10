Bình Định thông tin thiệt hại do mưa lớn

TPO - Ngày 11/10, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Bình Định, trong ngày lượng mưa phổ biến đo được từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo trong 24h đến, khu vực Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo báo cáo từ các đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Định, tính đến 16h hôm nay (11/10), mưa lớn trong 2 ngày qua đã làm 253 nhà bị ngập, cụ thể: huyện Hoài Ân 250 nhà và 3 nhà ở thị xã Hoài Nhơn. Có 43 ha hoa màu, 9 ha cây ăn quả, 162 ha các loại cây trồng khác bị ngập và đổ ngã.

Đặc biệt, tại huyện Hoài Ân có 550 con gà vịt, 3 con trâu (xã Đăk Mang), 2,5 tấn cá nuôi ao hộ gia đình (xã Ân Mỹ) bị cuốn trôi. Một số đập dâng tại xã Đăk Mang, Bok Tới và Ân Sơn (huyện Hoài Ân) bị bồi lấp hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở, bồi lấp kênh mương với tổng chiều dài 22,5 km.

Tại huyện miền núi An Lão mưa lớn đã gây sạt lở tại 2 điểm suối Tình Cảm (xã An Quang), tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 100 m3. Đường bê tông hư hỏng 9 m, khối lượng bê tông hư hỏng khoảng 10 m3…

Đối với khu vực sạt lở suối Tình Cảm, lãnh đạo địa phương cho hay đây là tuyến đường độc đạo từ xã An Hòa lên xã An Toàn, An Nghĩa.

Mặt đường rộng 5,5 m tuy nhiên, sạt lở đã ăn sâu vào khoảng gần 1 m (sạt lở taluy âm khoảng 400 m3). Hiện giao thông không bị chia cắt, vẫn lưu thông bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, địa phương giao Phòng Kinh tế hạ tầng tiến hành rào chắn để cảnh báo cho người dân. Sau khi hết mưa sẽ tiến hành khắc phục.

Tại xã An Vinh (huyện An Lão), sạt lở đất đã ảnh hưởng tới 4 hộ dân, trong đó có hộ ông Đinh Văn Vinh có nguy cơ sạt lở mức độ nguy hiểm, địa phương đang di dời người và tài sản hộ ông Vinh đến nơi an toàn.